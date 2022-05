Schake: Fan-Fest in Nürnberg - das sind die Pläne fürs Saisonfinale

Der Aufstieg steht bereits fest, am letzten Zweitliga-Spieltag geht es für Schalke 04 zum befreundeten 1. FC Nürnberg. So sehen die S04-Pläne für das Saisonfinale aus.

Die Aufstiegs-Helden des FC Schalke 04 durften sich auch am Dienstag noch von der rauschenden Party-Nacht von Samstag auf Sonntag erholen. Drei trainingsfreie Tage in Folge gab es zuletzt in einer Länderspielpause vor einem halben Jahr. Die vorzeitige Rückkehr in die Bundesliga macht es möglich, dass die Königsblauen das letzte Saisonspiel beim 1. FC Nürnberg (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) ganz entspannt angehen und sich vor allem auf das Fan-Fest am Rande des Spiels konzentrieren können.

Die Fangruppierungen von S04 und FCN sind seit Jahrzehnten eng befreundet - diese Freundschaft ist so eng wie kaum eine andere im deutschen Fußball. "Schalke und der FCN" gehört zum festen Lied-Repertoire der Fans in der Nordkurve. Schon am Samstag machen sich viele, viele Schalker auf den Weg Richtung Franken - darunter sind zum Beispiel auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die vom Vorstand eingeladen wurden, Jugendmannschaften und etliche Anhänger.

Der sportliche Teil der Feierlichkeiten steigt auf dem Trainingsgelände des Clubs am Valznerweiher. Am Samstag (14. Mai) um 14 Uhr stehen sich Volunteers und ehrenamtliche Helfer der Klubs auf dem Fußballplatz gegenüber, anschließend folgte ein Mini-Turnier für Walking Footballer. Laufen ist verboten, es darf nur im Stehen gespielt werden. Anschließend stehen sich die Inklusions-Teams beider Klubs gegenüber, um 17 Uhr kommt es zum Duell der Frauenmannschaften. Zum Abschluss kicken ab 18 Uhr die Fans. Der anschließende Abend dürfte lang werden.

Am Sonntag (15. Mai) geht es schon um 9.30 Uhr. Von der U9 bis zur U17 treffen alle Jugendmannschaften aufeinander. Mit dabei ist auch die Meister-U17 der Schalker. Alle Spieler und Betreuer sehen sich auch das Spiel der Profis am Sonntagnachmittag an.

Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel grillt

Das Rahmenprogramm vor dem Anpfiff beginnt frühzeitig. Schalke-Legenden wie Klaus Fischer und Rüdiger Abramczik geben Autogrammstunden, an einem der Foodtrucks steht Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel und grillt Bratwürste. Bei Gewinnspielen gibt es Tickets für das ausverkaufte Spiel.

Die Hälfte der Einnahmen aus Verpflegung und Fanshops wird gespendet. Der Anteil am Samstag fließt in die Weihnachtsspendenaktion von "Schalke hilft!" und der "Nordkurve Nürnberg" sowie in ein Projekt von "UnserClub.de". Die Anteil am Sonntag fließt zu 50 Prozent in die Nachwuchsarbeit und zu 50 Prozent in ein Fan-Projekt.