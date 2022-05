Bei Schalke-Aufstieg: Neururer glaubt an Terodde-Durchbruch

Simon Terodde schießt für Schalke 04 die Zweitligisten ab. Peter Neururer fragt sich, ob Teroddes Fähigkeiten auch dem DFB-Team hilfreich wären.

Sollte der FC Schalke 04 tatsächlich den Aufstieg in die 1. Bundesliga schaffen, können dies die Königsblauen vor allem den Toren von Simon Terodde zuschreiben. 27 Treffer hat der 34-Jährige in dieser Saison bereits erzielt – die nächsten sollen der Schalke-Mannschaft von Trainer Mike Büskens vielleicht schon am bevorstehenden Wochenende einen der ersten beiden Plätze in der Tabelle sichern – mit einem Sieg über den FC St. Pauli am Samstag (20.30 Uhr/Sky) kann S04 bereits aufsteigen, je nachdem wie Darmstadt am Freitag und Bremen am Sonntag spielen. Sollte es dann in die Bundesliga gehen, rechnet Peter Neururer auch dort mit vielen Toren von Terodde.

„Was Simon vor dem Tor macht, ist einzigartig. Man kann ihn mit Erstliga-Stürmern vergleichen“, sagte der Sport-1-Experte beim Zweitliga-Doppelpass. „Ich bin überzeugt davon, dass Schalke aufsteigt. Simon Terodde wird endlich beweisen können, dass er auch dort ein Topstürmer sein kann.“

Simon Terodde: In der 2. Liga hui, in der 1. Liga pfui

Die Tor-Bilanz von Simon Terodde im Fußball-Oberhaus liest sich bisher nicht so berauschend: Beim 1. FC Köln blieb er 2010/11 in fünf Partien torlos, beim zweiten Anlauf in der Domstadt kam er in den beiden Erstliga-Saisons 2017/18 und 2019/20 auf acht Tore in 38 Erstliga-Partien. Vor seinem Wechsel zum FC hatte Terodde in der Hinrunde 2017/18 noch zweimal in 15 Spielen für den VfB Stuttgart gejubelt.

Zum Vergleich: In der laufenden und vergangenen Zweitliga-Saison addiert kommt der Stürmer auf 51 Tore für Schalke 04 und den HSV. Auch die drei von Terodde zuvor in der 2. Bundesliga verbrachten Spielzeiten waren außergewöhnlich torreich: 29 Tore für den 1. FC Köln in 2018/19 sowie jeweils 25 Treffer für den VfB Stuttgart (2016/17) und VfL Bochum (2015/16).

Peter Neururer glaubt nun an den Durchbruch von Simon Terodde in der 1. Bundesliga, sofern der FC Schalke 04 den Aufstieg packt: „Er wird immer besser, da er mehr Anerkennung bekommt. Vereine bemerken, dass sie sich mehr nach vorne entwickeln müssen, wenn sie einen Simon Terodde im Kader haben.“ Nur dass der 34-Jährige noch mal Nationalspieler wird und bei der WM in Katar Tore für Deutschland schießt, glaubt Neururer nicht: „Es geht nicht, dass wir in der Phase, in der wir uns derzeit befinden, kurz vor der Weltmeisterschaft einen neuen Stürmer bringen. Ich bin überzeugt davon, dass er helfen würde. Aber einen Spieler, der keine internationale Erfahrung hat, darfst du nicht bringen.“