Schalke: Diagnose bei Kapitän Danny Latza steht fest

Danny Latza, Kapitän des FC Schalke 04, hat sich beim 5:2-Sieg in Darmstadt verletzt. Jetzt steht die Diagnose fest.

Glück im Unglück bei Schalke-Kapitän Danny Latza. Nachdem der Kapitän des Zweitliga-Tabellenführers schon in der ersten Halbzeit des Spitzenspiels bei Darmstadt 98 (5:2) verletzt ausgewechselt werden musste, steht nun fest, dass Latza sich nicht schwerer verletzt hat. Im Zweikampf mit Lilien-Kapitän Fabian Holland hat sich der Schalker Mittelfeldspieler lediglich eine schwere Prellung zugezogen, wie der Verein am Montag mitgeteilt hat. Glücklicherweise sei nichts gebrochen, heißt es.

Somit besteht Hoffnung, dass Latza in der Endphase des Aufstiegsrennens doch noch auf dem Rasen stehen kann. „Wir hoffen, dass Danny uns noch unterstützen kann“, sagte Trainer Mike Büskens noch am Sonntag in Darmstadt. Dass Latza allerdings schon am kommenden Samstag gegen Werder Bremen (13.30 Uhr/Sky) wieder zum Kader zählt, dürfte dennoch unwahrscheinlich sein.

Doch auch nach dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten von der Weser stehen für S04 noch drei ganz wichtige Spiele im Kampf um den Aufstieg an: Beim SV Sandhausen (29.04., 18.30 Uhr), gegen den FC St. Pauli (07.05., 20.30 Uhr) und beim 1. FC Nürnberg. (15.05., 15.30 Uhr).