Im Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 musste der FC Schalke 04 noch in Hälfte eins einen bitteren Ausfall hinnehmen. Danny Latza wurde übel umgegrätscht.

Es lief die 24. Minute im Zweitliga-Topspiel zwischen Darmstadt 98 und dem FC Schalke 04, es war ein munteres, emotionales Spitzenspiel mit vielen Zweikämpfen. An der Seitenlinie führte S04-Kapitän Danny Latza den Ball. Gerade erst hatte sich Latza den Platz in der Startelf zurückerkämpft. Doch an der Seitenlinie wurde er von 98-Kapitän Fabian Holland übel umgegrätscht. Sofort hämmerte Latza mit den Fäusten auf den Rasen - die Fans ahnten: Da ist etwas Schlimmes passiert.

Trainer Mike Büskens holte sofort Victor Palsson zu sich, der Vizekapitän machte sich für die Einwechslung bereit. Latza musste auf einer Trage aus dem Stadion getragen werden. Wie die Königsblauen noch während des Spiels mitteilten, besteht Verdacht auf eine Verletzung am Sprunggelenk. Die Schalke-Fans munteren Latza mit Sprechchören auf. Weil Holland auch den Ball getroffen hatte, sah er nicht einmal die Gelbe Karte.

Latza hatte schon eine schwere Verletzung

Latza bleibt damit der Pechvogel der Saison. Schon im ersten Saisonspiel gegen den Hamburger SV (1:3) hatte er sich eine Knieverletzung zugezogen, die ihm etwa drei Monate zum Zuschauen zwang. Seine Form fand er danach nicht, er blieb unter Ex-Trainer Dimitrios Grammozis Ersatzspieler.

Doch immer wieder warfen ihn Kleinigkeiten zurück. Er erkrankte an Corona, musste sich einer Blinddarm-Operation unterziehen - immer wieder folgten Spielpausen und Aufbautraining. In den Spielen bei Dynamo Dresden (2:1), gegen den 1. FC Heidenheim (3:0) und nun auch in Darmstadt führte der gebürtige Gelsenkirchener sein Team nicht ohne Stolz auf den Platz.

Doch dann folgte die Verletzung. Die Schalker stürmten auch sicherlich für ihren Kapitän weiter.