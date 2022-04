St. Pauli verspielt Tabellenführung, Fortuna Düsseldorf torlos

Am 30. Spieltag der 2. Bundesliga hat St. Pauli den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Fortuna Düsseldorf holte ein torloses Remis.

Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit hat der FC St. Pauli im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Hamburger kamen am Samstag beim SV Sandhausen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, mischen aber vorerst weiter im Spitzentrio mit.

St. Pauli zog mit 53 Zählern vorübergehend mit dem FC Schalke 04 und Werder Bremen gleich, die sich am Sonntag aber mit Erfolgen wieder einen Drei-Punkte-Vorsprung sichern können.

Dynamo Dresden kam im Heimspiel gegen Holstein Kiel nur zu einem 0:0 und hat nur noch geringe Chancen auf den direkten Klassenerhalt.

Ebenfalls torlos trennten sich Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf.