Der FC Schalke 04 und Simon Terodde verkündeten nach dem 2:1-Sieg gegen Hannover 96 eine freudige Nachricht: Der Stürmer wird den Knappen erhalten bleiben.

Das dürfte alle Fans des FC Schalke 04 so richtig freuen: Simon Terodde, der mit 19 Toren und drei Vorlagen in 23 Spielen in dieser Saison eine Lebensversicherung ist, hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Das gab der Verein in den Sozialen Medien bekannt. Zuletzt war bereits die Info, dass sich Teroddes Vertrag nach 24 absolvierten Spielen automatisch verlängere, durchgedrungen.