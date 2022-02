Schalke: Aufsichtsratsmitglied Warnig ist zurückgetreten

Am Donnerstagmorgen hat Schalkes Aufsichtsratsmitglied Matthias Warnig seinen Rücktritt eingereicht. Er ist das von Hauptsponsor Gazprom kooptiertes Aufsichtsratsmitglied.

Schalkes kooptiertes Aufsichtsratsmitglied Matthias Warnig ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das bestätigte Schalkes Leiter Sportkommunikation Marc Siekmann bei der Vorspieltagspressekonferenz am Donnerstag.

Sobald alle formellen Prozesse durchgeführt sind, würde er den Aufsichtsrat verlassen. Der 66-Jährige hatte dem Gremium seit dem Juli 2019 als kooptiertes Mitglied, entsandt von Hauptsponsor Gazprom, angehört. „Der FC Schalke 04 dankt Matthias Warnig für sein persönliches Engagement für den Verein in den vergangenen zweieinhalb Jahren“, schreibt der Klub auf seiner Homepage.

Wie das weitere Vorgehen des FC Schalke 04 in Bezug auf Hauptsponsor Gazprom aussieht, ist derzeit noch offen. „Wir verstehen die Fragen, die gerade an einem Tag wie heute gestellt werden und gestellt werden müssen“, sagt Siekmann weiter. „Auch wir sind, als wir heute Morgen wach geworden sind, schockiert gewesen von den Bildern und Geschehnissen. Ich muss aber auch um Verständnis bitten, dass es heute morgen eine neue Wendung genommen hat und wir Zeit brauchen, um das jetzt zu beraten und zu schauen, was das für Schalke 04 bedeutet. Die Vereinsführung wird sich zu gegebener Zeit dazu äußern.“

Noch am Dienstag hatte der Verein ein Statement versandt, dass man die politische Lage in der Ostukraine „mit großer Sorge“ beobachte und nachdrücklich an den Frieden appelliert. Der Verein sei sich „seiner besonderen Rolle unter den deutschen Sportvereinen bewusst“, teilte die Klubführung mit: „Die Verantwortlichen des Vereins stehen im ständigen Dialog mit dem langjährigen Hauptsponsor.“ Gazprom Germania, deutsche Tochter des russischen Energieunternehmens Gazprom, ist seit 15 Jahren Hauptsponsor des FC Schalke 04.