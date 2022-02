Schalke: Büskens wundert sich über kuriose Statistik

Auch am 23. Spieltag durfte der FC Schalke 04 nicht vom Punkt ran. Mike Büskens verspricht einen Grillabend für Bedürftige, sollte der S04 noch einen Elfmeter bekommen.

Der FC Schalke 04 hat eine Reaktion auf den schwachen Auftritt bei Fortuna Düsseldorf gezeigt und den SC Paderborn mit 2:0 geschlagen. Eines war den Königsblauen aber auch im 23. Versuch nicht vergönnt: Ein Elfmeter.

Die Schalker sind neben Erzgebirge Aue die einzige Mannschaft der Liga, die in dieser Spielzeit noch ohne Elfmeter ist. Dabei gab es auch gegen Paderborn wieder strittige Szenen. Bereits in der ersten Halbzeit sprang der Ball nach einer Ecke an die Hand von SCP-Innenverteidiger Jasper van der Werff (29.). In Durchgang zwei blockte Marco Schuster eine Ouwejan-Flanke aus kürzester Distanz mit der Hand (60.).

Büskens: "Dann grille ich für die Gäste von Warm durch die Nacht" Dass der Pfiff jeweils ausblieb, sorgte auch bei Mike Büskens für Verwunderung. Der Co-Trainer postete die beiden angesprochenen Szenen und ließ seinem Unmut freien Lauf. Büskens verbindet den Frust mit einer kuriosen Wette: „Sollten wir in der laufenden Saison doch noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen, dann grille ich für die Gäste von „Warm durch die Nacht“ in Gelsenkirchen! Bin echt gespannt ob, es zu einer Einlösung kommt.“

„Warm durch die Nacht“ ist eine Bürgerinitiative in Gelsenkirchen, die Obdachlose und Bedürftige abends mit warmen Lebensmitteln versorgt, um ihnen zu helfen, durch die Nacht zu kommen.

Besonders mit Blick auf das Aufstiegsrennen sorgt die Statistik für Verwunderung. Der SV Darmstadt, St. Pauli und Werder Bremen durften jeweils drei Mal vom Punkt ran. Der Hamburger SV bekam sogar ganze sechs Strafstöße zugesprochen – Ligahöchstwert.

Ausgerechnet ein Ex-Schalker hat in dieser Saison die meisten Strafstöße verwandelt. Guido Burgstaller trat drei Mal an und verwandelte. Gleiches gilt auch für Hamburgs Sonny Kittel und Düsseldorfs Rouwen Hennings.

Strittiger Strafstoß kostete Schalke zwei Punkte im Topspiel

Gegen die Schalker gab es in diesem Jahr erst zwei Elfmeter, wovon nur einer verwandelt wurde. Der war allerdings besonders bitter. Beim Auswärtsspiel bei Werder Bremen am 14. Spieltag glich Füllkrug in der Nachspielzeit durch einen mehr als strittigen Strafstoß aus.

In der kommenden Woche geht es für den FC Schalke 04 zum Karlsruher SC (26. Februar, 13:30 Uhr). Vielleicht klappt es dann mit dem ersten Strafstoß der Saison und viel wichtiger: Mit dem zweiten Sieg in Folge.