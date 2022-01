Fortuna Düsseldorf hat sein Trainingslager in Spanien abgesagt. Das teilte der Verein am Samstag mit. Dies hänge mit der aktuellen Corona-Lage zusammen.

Fortuna Düsseldorf wird in der kommenden Woche nicht wie geplant ins Trainingslager nach Marbella (Spanien) reisen. Das gab der Zweitligist am Samstagabend bekannt. Der Verein folge den Empfehlungen aller relevanten, medizinischen Entscheidungsstellen, die aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens von einem Trainingslager in Spanien abraten. Das Team wird nun ab Montag, 3. Januar, die Vorbereitung in Düsseldorf absolvieren – ein entsprechender Plan wurde bereits in den vergangenen Wochen vorbereitet.

„Nach intensiven Gesprächen zwischen dem Gesundheitsamt, der sportlichen Führung und der medizinischen Abteilung der Fortuna haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, nicht nach Spanien zu reisen“, begründet Düsseldorfs Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker die Entscheidung. „Nach der neuesten Informationslage zur rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante sind wir der Empfehlung der medizinischen Entscheidungsstellen gefolgt, die Reise nach Spanien nicht anzutreten.“

Fortunas Sportvorstand Uwe Klein ergänzt: „Die Entscheidung, nicht nach Marbella zu reisen, war aufgrund des rasanten Anstiegs der Corona-Infektionen in Spanien unumgänglich.“ Man habe in den vergangenen zwei Wochen die Lage in Spanien genau beobachtet und viele Gespräche geführt. „Daher haben wir parallel zur Entscheidungsfindung einen alternativen Plan erarbeitet, so dass sich das Team am Montag in Düsseldorf bestmöglich auf die verbleibenden Saisonspiele vorbereiten kann. Hier nutzen wir die Möglichkeiten, die uns der Arena-Sportpark und die Merkur Spiel-Arena bieten.“

Bei den Fans, die die Mannschaft nach Marbella begleiten wollten, bittet der Verein um Verein um Verständnis.