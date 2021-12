TV: Schalke kommt als Serie - die Produktion läuft schon

Längere Reportagen über Fußballklubs gab es jüngst einige, nun wird eine über den FC Schalke produziert. Inmitten des größten Umbruchs des Klubs.

Borussia Dortmund hat es getan (Amazon Prime). Die Bayern haben es getan (ebenfalls auf Amazon Prime). Und auch der 1. FC Köln (MagentaSport). Die Fußballklubs haben sich über einen bestimmten Zeitraum für eine Serie von einem Kamerateam begleiten lassen. Bald soll ein weiterer prominenter Verein mit einer langen TV-Dokumentation hinzukommen – der FC Schalke 04.

Wie die Bild vermeldet, hat der FC Schalke die Produktion eines Langzeit-Video-Formats in Auftrag gegeben. Produziert wird das Format in Zusammenarbeit mit der Film- und Fernseh-Gesellschaft Warner Brothers. Wann und wo das Format ausgestrahlt wird, im „regulären“ TV oder bei einem Streaming-Anbieter, steht noch nicht fest. Noch laufen Verhandlungen. Wie beim BVB könnte Amazon Prime laut Bild der Favorit zu sein. „Unser Klub befindet sich mitten im größten Umbruch der Vereinsgeschichte. Daher haben wir uns im Frühsommer dazu entschlossen, die Arbeiten hinter den Kulissen filmisch begleiten zu lassen“, wird Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel in der Zeitung zitiert.

Schalke-Fans sollen Einblick erhalten

Fans und Mitglieder des FC Schalke 04 sollen in der Serie nacherleben, welche Veränderungen im Klub passieren, „wie wir Entscheidungen treffen und überregional aufzeigen, was der FC Schalke 04 für Stadt und Region bedeutet“, so Knäbel. Schalke will laut dem 55-Jährigen Einblicke entstehen lassen, „die es vorher in diesem Umfang und in dieser Tiefe noch nicht gegeben hat“.

Interviews mit den Spielern wurden und werden für das Format immer wieder gedreht, auch in der Kabine mit Trainer Dimitrios Grammozis ist mitunter ein Kamerateam anwesend und hält das Geschehen fest. Weil während der Corona-Pandemie besondere hygienische Voraussetzungen herrschen, ist das Team des Klubeigenen Schalke-TV gerade in letztgenannten Bereichen mit involviert.