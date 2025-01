Manuel Riemann hat sich von den Fans des VfL Bochum verabschiedet. Der umstrittene und langjährige Torhüter schlägt versöhnliche Töne an.

Seit dem Abschied von Manuel Riemann vom VfL Bochum sind einige Tage vergangen. Am Wochenende feierte der Torhüter bereits ein gelungenes Debüt beim Zweitligisten SC Paderborn und hielt seinen Kasten beim 1:0-Auswärtssieg in Darmstadt sauber.

Zum Start in die neue Woche blickt Riemann aber noch einmal auf seine Zeit an der Castroper Straße zurück. Der 36-Jährige wendete sich in einer auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Videobotschaft direkt an die VfL-Fans.

Nach für ihn "fast ununterbrochen sehr erfolgreichen" neuneinhalb Jahren wolle er sich bedanken - "für den ehrlichen und ungebrochenen Support. Mal war es positiv, mal negativ. Aber wir waren immer ehrlich zueinander", sagt Riemann. "Ich habe mein Herz immer auf dem Platz gelassen und alles für die Farben gegeben."

Riemann verschweigt nicht, dass er auch turbulente Zeiten beim VfL erlebte. "Ich wollte immer den größtmöglichen Erfolg. Manchmal bin ich über das Ziel hinausgeschossen. Aber auch das gehört zu mir. Ich habe mich für alle Fehler entschuldigt."

Bekanntlich spielte Riemann schon seit Monaten nicht mehr für Bochum. Er wurde zum Ende der Vorsaison vor der Relegation vom Training und Spielbetrieb ausgeschlossen, der Fall landete vor Gericht, zum Jahresende einigten sich Verein und Spieler. Riemann wurde wieder ins Teamtraining eingegliedert.

Eine Zukunft in Bochum sah er offenbar nicht mehr. Es sei am Ende "aufgrund unterschiedlicher Auffassungen in gewissen Punkten leider zu einem Bruch gekommen, der nicht mehr zu reparieren war. So musste ich erkennen, dass es an der Zeit war, sich die Hand zu reichen und zu gehen."

Riemann weiter: "Das hat mich sehr traurig gemacht. Aber im Leben bieten sich häufig neue Chancen. Und ich habe eine in Paderborn gefunden. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe."

Beim SCP ist Riemann gleich als Stammkeeper eingeplant, er kämpft mit dem Klub in der Zweitliga-Rückrunde um den Aufstieg. Und Riemann wird hoffen, dass es in der kommenden Saison auf dem Platz zum Wiedersehen mit Bochum kommt - in der Bundesliga. "Der VfL wird immer einen riesigen Platz in meinem Herzen einnehmen. Ich werde die Daumen drücken und nur positiv auf die Zeit zurückblicken. Zumal ich vor allem in den schwierigen Phasen viel gelernt habe."

Riemanns Schlussworte: "Ich sage voller Bewusstsein auf Wiedersehen, weil man sich immer zweimal im Leben sieht. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, komme ich gerne in Stadion. Von Herzen Danke für diese unbeschreiblichen neuneinhalb Jahre."