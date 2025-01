"Wer wird Millionär?": Kandidat kennt Antwort auf Frage zum VfL Bochum nicht

Diese VfL-Bochum-Frage sollte eigentlich kein Problem sein. Doch da der Kandidat bei „Wer wird Millionär“ aus Österreich kam, war sie es doch.

Wenn man im Ruhrgebiet lebt, diesem Fünf-Millionen-Einwohner-Ballungsraum, dann kann man sich schwer vorstellen, wie jemand bei dieser Frage ins Stolpern geraten kann. Christian Nagel, ein Schulleiter, kommt allerdings aus Österreich und deswegen bereitete ihm die 2000-Euro-Frage bei der RTL-Show „Wer wird Millionär“ eben doch Kopfschmerzen. Gefragt wurde nach dem VfL Bochum.

„Welcher Fußballklub zählt zu den sogenannten Revierklubs“, fragte Moderator Günter Jauch. Die Antwortmöglichkeiten: VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart, VfL Bochum und Union Berlin. Ein Selbstläufer. Oder? Nicht ganz.

Christian Nagel pustete durch, winkte ab. „Das ist unsere Kick-den-Ausländer-raus-Frage“, scherzte Jauch. Nagel fragte das Publikum, das zu 96 Prozent die Antwortmöglichkeit C, also den VfL Bochum, wählte. „Klingt gut“, meinte Nagel und gab an, dass er keine Ahnung habe, um welches Revier es sich handele. „Das ist das Ruhrgebiet“, erklärte Günter Jauch.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Revierklub bei „Wer wird Millionär“ thematisiert wird. Im Februar 2016 musste der Hagener Benedikt Wetzel die Frage beantworten: „Im Gegensatz zu Schalke 04 sind in den letzten 50 Jahren Tausende Gesellen ...? A: in die 1. Liga aufgestiegen; B: im Mittelfeld gelandet; C: ins Pokalfinale eingezogen; D: Meister geworden.“ Eine Frage, die auf das lange Warten der Königsblauen auf die nächste Deutsche Meisterschaft anspielte. Den letzten Titel gewann der S04 in der Saison 1957/58.

Im August 2022 wurde ebenfalls nach Schalke gefragt. Damals ging es sogar um 125.000 Euro. Denn der S04 belegte zu diesem Zeitpunkt in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga den siebten Platz und hatte vor dem Start der neuen Saison eine kuriose Tordifferenz vorzuweisen: Die Gelsenkirchener hatten 2607 Tore erzielt und genauso viele Treffer kassiert.

„Wer wird Millionär“ gibt es seit 1999 bei RTL, den VfL Bochum seit 1848. Die Bochumer stehen in der Bundesliga-Tabelle auf dem letzten Platz und hoffen, trotzdem noch den Klassenerhalt zu schaffen. Und der Österreicher Christian Nagel? Der gewann am Ende 16.000 Euro. Glückwunsch.