Nach dem Skandalspiel in Berlin wird Torwart Drewes teils heftig kritisiert. Klartext dazu gibt es bei der neuen Folge von „Inside VfL - der Stadtwerke-Bochum-Talk“.

Das Skandal-Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum ist das Aufreger-Thema in Fußball-Deutschland - und natürlich auch in unserer neuen Folge von „VfL Inside - der Stadtwerke-Bochum-Talk“ von WAZ und Radio Bochum.

VfL-Torwart Patrick Drewes wurde in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug aus dem Union-Block getroffen, konnte nicht weiterspielen. Der VfL hatte sein Wechselkontingent ausgeschöpft. Die Partie wurde nach 28 Minuten fortgesetzt, endete mit einem Nicht-Angriffspakt. Bochum legte beim DFB-Sportgericht Einspruch gegen die Wertung ein, hofft auf drei Punkte am Grünen Tisch.

Die Emotionen kochen weiter hoch. Drewes wird in sozialen Netzwerken Schauspielerei vorgeworfen, Oliver Kahn wünschte sich, er hätte erstmal weitergespielt, und von einem „Schmierentheater“ schrieb Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe bei X.

Der VfL müsste Gräfe wegen Rufschädigung verklagen, meint etwa Radio-Bochum-Reporter Günther Pohl, der zusammen mit WAZ-Reporter Ralf Ritter und Moderatorin Annalena Fedtke über die Schauspielerei-Vorwürfe gegen Drewes spricht. Welche Folgen der Feuerwurf-Skandal hat, welches Urteil sie erwarten, auch darüber diskutieren die Experten.

Zudem sprechen die drei über die Leistung des VfL in Berlin, ob Christoph Kramer im Winter zum VfL kommt und wie es nach der Mitgliederversammlung weitergehen könnte.

