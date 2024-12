Dieter Hecking spricht Klartext beim VfL Bochum. Bisher sah er wenige Spieler, die gezeigt hätten, warum sie immer auf dem Feld stehen müssten.

Und auf zum nächsten Versuch, endlich den ersten Dreier in der Saison 2024/25 einzufahren. Der VfL Bochum muss am Samstag (14 Uhr) gegen Werder Bremen endlich siegen, um in der Bundesliga den Anschluss zu schaffen.

Bisher stehen nur zwei Punkte auf der Habenseite, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits acht Punkte. Auf Platz 15 sind es schon neun Zähler. Vor dem Spiel gegen Bremen sprach Dieter Hecking über die Partie und den kommenden Gegner.

Dieter Hecking über...

... das Personal: "Bei Jakov Medic müssen wir abwarten. Bei Kopfverletzungen ist es immer schwierig. Myron Boadu hat jetzt eine Woche trainiert. Man sieht die Qualität, aber er war lange raus. Für Bremen ist er noch kein Thema.“

... den Gegner: "Sie sind auf einem guten Weg. Werder Bremen ist im Moment eine Mannschaft, die sehr viel Selbstvertrauen versprüht. Die Mannschaft entwickelt sich immer weiter, der personelle Mix ist gut. Sie sind auswärtsstark. Auch der Sieg jetzt im Pokal hat sicherlich weiter Euphorie entfacht."

... die Offensive: "Unsere Offensivspieler müssen auch defensiv arbeiten und umgekehrt. Wir zaubern keinen aus dem Hut, der drei Tore schieß. Alle Spieler auf dem Platz müssten mitspielen, die Spieler müssen Torgefahr ausstrahlen."

... die Defensiv-Taktik: "Wir können zwei Systeme flexibel spielen. Das ist aber mehr mediales Thema, für uns spielt das gar nicht so eine große Rolle. Ich unterscheide auch nicht in Defensive und Offensive. Jeder Spieler muss in beide Richtungen mitdenken."

... über Standardsituationen: „Sie sind ein wichtiger Aspekt im Spiel, wir haben Spieler, die gut mit dem Kopf arbeiten können. Am Freitag haben wir es trainiert, es hat gut geklappt."

... Miyoshi: „Er ist ein Spieler, der den Anspruch hat, auf dem Feld zu stehen. Er ist für mich ein sehr, sehr guter Fußballer, kann zwischen den Linien agieren. Ich wünsche mir, dass er seine Wuseligkeit mehr mit einbringt. Bisher haben sich nicht so viele hervorgetan, dass sie immer spielen müssten."

So könnte der VfL Bochum gegen Werder Bremen spielen Drewes - Oermann, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Sissoko, Wittek - de Wit, Bero - Hofmann

Es fehlen: Boadu (Schambeinreizung), Medic (Fraktur der Augenhöhle)