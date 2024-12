Zuletzt spielte Mats Pannewig für die U21 des VfL Bochum - zwei Spiele, zwei Tore. Dieter Hecking macht ihm aber Mut.

Nach seiner Leihe zum SC Wiedenbrück wollte Mats Pannewig beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum in dieser Saison so richtig im Profibereich ankommen.

Bisher kam der zentrale Mittelfeldspieler auch schon fünf Mal zum Einsatz, unter anderem beim 2:2 zu Hause gegen Holstein Kiel. Doch in der Summe ergaben sich für ihn in der Bundesliga erst 85 Spielminuten.

45 Minuten davon entfielen auf das 1:3 bei der TSG Hoffenheim. In den letzten beiden Begegnungen stand das 20-jährige Talent nicht mehr im Kader.

Was er nicht auf den Wechsel zu Dieter Hecking als neuem VfL-Trainer schiebt. Pannewig erklärt: "Ich denke nicht, dass Dieter Hecking mich komplett draußen sieht. Er ist überzeugt von mir und es gab immer wieder Gespräche. Meine Zeit wird noch kommen, da mache ich mir keinen Kopf. Ich gebe weiter Gas."

Und wenn es oben nicht ganz reicht für den Kader, holt sich Pannewig seine wichtige Spielpraxis eben in der U21. Die ist seit der Niederlage am ersten Spieltag ungeschlagen und führt die Tabelle der Oberliga Westfalen an.

Mit Blick auf die U21 sagt Pannewig: "Ich spiele gerne dort, wenn ich meine Minuten bekomme. Das tut meinem Körper gut. Das sind alles Jungs in meinem Alter, wir haben viel Spaß."

Es herrschen natürlich verschiedene Atmosphären Mats Pannewig

Und hier kann sich Pannewig auch wieder das Gefühl holen, wie es ist, wenn man ein Spiel gewinnt. Schließlich warten die Profis in dieser Serie noch auf das erste Erfolgserlebnis: "Es herrschen natürlich verschiedene Atmosphären", gibt der 20-Jährige zu. "Man kann sich sein Selbstvertrauen auch in der U21 holen, da spielt man freier auf."

Auf Sicht sollte es für Pannewig aber mehr sein als die Oberliga Westfalen, da sind sich alle Beobachter einig, dass der Mittelfeldmann hier unterfordert ist. Daher kommt natürlich die Frage auf, ob eine Leihe im Winter erneut ein Thema sein könnte? Sein Vertrag läuft im Sommer aus, es gab aber bei der Verlängerung die Info vom Verein, dass es eine Option für eine weitere Spielzeit gibt.

Pannewig zu einem möglichen Wechsel im Winter: "Das weiß ich noch nicht, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Erstmal gebe ich hier Gas, dann sehen wir weiter." cb / gp