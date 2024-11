Die Spiele gegen die Top-Teams der Liga hat der VfL Bochum hinter sich. Jetzt kommen die Spiele gegen scheinbar machbare Gegner.

Gegen den VfB Stuttgart hat der VfL Bochum mit 0:2 verloren. Es war im zweiten Spiel die erste Niederlage unter Trainer Dieter Hecking. In einer neuen Folge „Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk von WAZ und Radio Bochum“ sprechen die beiden Reporter Günther Pohl und Markus Rensinghoff zusammen mit Moderatorin Annalena Fedtke über das Spiel in Stuttgart und das anstehende Spiel beim FC Augsburg, in dem es endlich mit dem ersten Dreier klappen soll.

Darüber hinaus sprechen die drei über den Sieg der U21 in der Oberliga gegen die SG Wattenscheid 09, das DFB-Pokal-Spiel der VfL-Frauen, die Rückkehr von Bernardo und auch noch einmal darüber, dass Manuel Riemann kein Thema mehr sein darf.

Inside VfL: Jetzt kostenlos abonnieren!

Bei „Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk“ bekommt Ihr alle Hintergründe zur aktuellen Bundesliga-Saison des VfL Bochums, eine Analyse der Spiele, aber auch Informationen zu Transfers, was der Verein treibt und Antworten auf eure Fragen!

„Inside VfL“ gibt es jeden Montag überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Ihr könnt uns außerdem im Video auf Youtube sehen. Folgt uns auf eurer liebsten Podcastplattform und abonniert uns über die Youtube-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge.