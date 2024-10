Beim Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli sind aktuell drei Torhüter verletzt. Anlass für die Kiezkicker, noch einmal nachzulegen.

Ben Voll, Sascha Burchert, Sören Ahlers: Dieses Trio sollte eigentlich für den FC St. Pauli im Tor stehen können, ist aktuell jedoch verletzt. Konsequenz: Aus dem etatmäßigen Profistamm steht nur die Nummer eins Nikola Vasilj zur Verfügung. Das hat der FCSP jetzt geändert.

Wie die Kiezkicker am Mittwochmorgen bekanntgaben, ist der bis zuletzt vereinslose Eric Oelschlägel ab sofort Teil der Mannschaft. Der erfahrene Torhüter war vor seinem Engagement beim FC Emmen in der niederländischen Eredivisie für den FC Utrecht aktiv.

Davor stand er unter anderem im Tor der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund sowie der Reserve des SV Werder Bremen. Der 29-Jährige blickt auf 36 Einsätze in der Eredivisie und 67 Einsätze in der 3. Liga zurück. In der Regionalliga West zählt er zudem 43 Spiele.

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim FC St. Pauli. Nach meiner Zeit in den Niederlanden ist es ein tolles Gefühl, wieder in Deutschland zu spielen, vor allem bei einem so traditionsreichen Verein. Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Team gemeinsam erfolgreich sind", sagte Oleschlägel.

Cheftrainer Alexander Blessin ließ verlauten: "Eric wird eine wichtige Rolle in unserem Torwartteam übernehmen und uns sofort weiterhelfen. Er bringt sehr viel von dem mit, was wir gesucht haben, seine Erfahrung kommt ihm dabei in vielen Bereichen des Torhüterspiels zugute. Er hat hohe Qualitäten auf der Linie und in Eins-gegen-Eins-Situationen."

Auch Sportchef Andreas Bornemann zeigte sich erleichtert, dass der FC St. Pauli nun eine weitere Alternative im Tor hat. "Mit Eric haben wir einen erfahrenen Torhüter verpflichtet, der uns in dieser herausfordernden Situation sofort weiterhelfen kann. Er kennt das hohe Niveau durch seine Stationen in den Niederlanden und bringt die nötige Ruhe und Routine mit, die wir aktuell auf dieser Position brauchen. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein wird."