Das sind wirklich bittere Neuigkeiten vom VfB Stuttgart: Während Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil in der Startelf debütiert hat, fällt sein Pendant wieder aus.

Beim 1:1 des VfB Stuttgart im Testspiel gegen den Zweitligisten SSV Ulm 1846 Fußball bildeten Ameen Al-Dakhil und Anthony Rouault das Innenverteidiger-Duo. Dass Dan-Axel Zagadou da in Zukunft hinzukommen wird, ist leider erst einmal ausgeschlossen.

Denn der ehemalige BVB-Spieler wird gnadenlos von seinem Verletzungspech verfolgt. Ende Januar 2024 hatte Zagadou, der bereits eine lange Krankenakte hat, sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger kurierte diesen aus, hatte dann aber natürlich Trainingsrückstand.

In den vergangenen Wochen näherte er sich an, nahm auch am Teamtraining teil. Ende September dann der Schock: Zagadou zog sich eine Verletzung des Außenbandes zu. Am Mittwoch, 9. Oktober, wurde der 25-Jährige dann am Knie operiert und wird mehrere Monate lang ausfallen. Das teilte sein Stammverein VfB Stuttgart mit.

"Dan-Axel war auf dem Weg zurück zu alter Stärke, umso bitterer für ihn und natürlich auch für uns ist nun dieser Rückschlag. Gleichzeitig gehen wir fest davon aus, dass Daxo mit seinem großen Kämpferherz auch diese Herausforderung bewältigen wird. Wir werden ihm jegliche Unterstützung zukommen lassen, die dafür notwendig ist", sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Zagadou stammt aus der Jugend von Paris Saint-Germain und bringt mit einer Körpergröße von 1,96 Metern Gardemaß für die Innenverteidigung mit. Sein Talent ist unbestritten, allerdings auch seine Verletzungsanfälligkeit.

Zur Saison 2017/18 schloss er sich Borussia Dortmund an. Eine Auswahl seiner seitdem erlittenen Verletzungen: Muskelbündelriss, Außenbandriss im Knie. Corona-Infektion. Zagadou hätte allein in seiner BVB-Zeit, die mit dem auslaufenden Vertrag im Sommer 2022 ihr Ende fand, viel mehr Spiele gemacht, wäre er denn immer fit geblieben.

92 Einsätze für Borussia Dortmund verzeichnete der Innenverteidiger in fünf Jahren, dazu vier für die zweite Mannschaft. Hinzu kommen 45 Partien für den VfB Stuttgart. Auch hier wären es sicherlich schon deutlich mehr, wenn Zagadou fit geblieben wäre. Jetzt kämpft er erneut für sein Comeback.