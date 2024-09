Fast hätte sich der FC Basel im Schweizer Pokal blamiert. Die letzte Minute der Verlängerung beim FC Nyon war irre. Ex-BVB-Keeper Hitz im Fokus.

Was für ein Wahnsinn in Nyon! In der beschaulichen Stadt am Genfer See hat sich der FC Basel, unweit der Uefa-Zentrale, im Schweizer Pokal soeben in die zweite Runde gemüht. Dabei war bei Stade Nyonnais eigentlich alles für ein Elfmeterschießen angerichtet. 0:0 stand es zwischen dem FCB und dem Zweitligisten, als in der 116. Minute auch noch Leon Avdullahu mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Die Baseler schienen sich also in Unterzahl ins Elfmeterschießen retten zu müssen, ehe Xherdan Shaqiri in der dritten Minute der Nachspielzeit im Nyoner Sechzehner umgerissen wurde. Vor rund einem Monat war der ehemalige Flügelflitzer des FC Bayern München erst zu seinem Jugendklub zurückgekehrt und hatte nun das Weiterkommen auf dem Fuß.

Shaqiri trat an, versenkte die Kugel im linken Eck und bejubelte das soeben noch abgewendete peinliche Ausscheiden bei dem wacker kämpfenden Zweitligisten. So sah es zumindest aus. Doch einen Gegenstoß sollte Nyon noch bekommen. Basels Moussa Cissé, ausgeliehen vom VfB Stuttgart, stellte sich dabei so ungeschickt an, dass er nur Sekunden später einen Foulelfmeter auf der anderen Seite verursachte.

Franck Koré schritt zum Punkt und ging ins vorerst letzte Eins-gegen-Eins-Duell des Tages. Sein Gegenüber: Der ehemalige BVB-Keeper Marvin Hitz - der dritte Akteur auf dem Feld mit Bundesliga-Vergangenheit. Seit zwei Jahren spielt der 36-Jährige in Basel, absolvierte vorher unter anderem 46 Spiele für Borussia Dortmund und gewann 2021 den DFB-Pokal.

Auch mit dem FCB hat er noch die Chance, den Pokal zu gewinnen. Denn Korés Elfmeter in die linke Ecke konnte Hitz sogar festhalten. Er tauchte ab, fing die Kugel, da verschwand er schon in der Jubeltraube seiner Mitspieler. Soeben hat sich der FC Basel in die dritte Pokalrunde gerettet und trifft nun Anfang Dezember auf den Ligarivalen FC Sion.