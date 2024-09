Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag die nächsten zeitgenauen Ansetzungen bis Anfang Dezember vorgenommen – in der Bundesliga für die Spieltage 6 bis 12.

Hier alle Ansetzungen in der Übersicht (die Spiele des VfL Bochum sind fett gedruckt):

6. Spieltag:

04.10.2024- Fr 20:30 FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach

05.10.2024 - Sa 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Holstein Kiel

05.10.2024 - Sa 15:30 SV Werder Bremen - Sport-Club Freiburg

05.10.2024 - Sa 15:30 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund

05.10.2024 - Sa 15:30 VfL Bochum 1848 - VfL Wolfsburg

05.10.2024 - Sa 18:30 FC St. Pauli - 1. FSV Mainz 05

06.10.2024 - So 15:30 1. FC Heidenheim 1846 - RB Leipzig

06.10.2024 - So 17:30 Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

06.10.2024 - So 19:30 VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim

7. Spieltag:

18.10.2024 - Fr 20:30 Borussia Dortmund - FC St. Pauli

19.10.2024 - Sa 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt

19.10.2024 - Sa 15:30 TSG Hoffenheim - VfL Bochum 1848

19.10.2024 - Sa 15:30 Sport-Club Freiburg - FC Augsburg

19.10.2024 - Sa 15:30 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig

19.10.2024 - Sa 15:30 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim

19.10.2024 - Sa 18:30 FC Bayern München - VfB Stuttgart

20.10.2024 - So 15:30 Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin

20.10.2024 - So 17:30 VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

8. Spieltag:

25.10.2024 - Fr 20:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach

26.10.2024 - Sa 15:30 VfB Stuttgart - Holstein Kiel

26.10.2024 - Sa 15:30 RB Leipzig - Sport-Club Freiburg

26.10.2024 - Sa 15:30 FC Augsburg - Borussia Dortmund

26.10.2024 - Sa 15:30 FC St. Pauli - VfL Wolfsburg

26.10.2024 - Sa 18:30 SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen

27.10.2024 - So 15:30 VfL Bochum 1848 - FC Bayern München

27.10.2024 - So 17:30 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt

27.10.2024 - So 19:30 1. FC Heidenheim 1846 - TSG Hoffenheim

9. Spieltag:

01.11.2024 - Fr 20:30 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart

02.11.2024 - Sa 15:30 FC Bayern München - 1. FC Union Berlin

02.11.2024 - Sa 15:30 Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1848

02.11.2024 - Sa 15:30 TSG Hoffenheim - FC St. Pauli

02.11.2024 - Sa 15:30 VfL Wolfsburg - FC Augsburg

02.11.2024 - Sa 15:30 Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846

02.11.2024 - Sa 18:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig

03.11.2024 - So 15:30 Sport-Club Freiburg - 1. FSV Mainz 05

03.11.2024 - So 17:30 Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen

10. Spieltag:

08.11.2024 - Fr 20:30 1. FC Union Berlin - Sport-Club Freiburg

09.11.2024 - Sa 15:30 SV Werder Bremen - Holstein Kiel

09.11.2024 - Sa 15:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund

09.11.2024 - Sa 15:30 VfL Bochum 1848 - Bayer 04 Leverkusen

09.11.2024 - Sa 15:30 FC St. Pauli - FC Bayern München

09.11.2024 - Sa 18:30 RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach

10.11.2024 - So 15:30 FC Augsburg - TSG Hoffenheim

10.11.2024 - So 17:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt

10.11.2024 - So 19:30 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Wolfsburg

11. Spieltag:

22.11.2024 - Fr 20:30 FC Bayern München - FC Augsburg

23.11.2024 - Sa 15:30 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Heidenheim 1846

23.11.2024 - Sa 15:30 VfB Stuttgart - VfL Bochum 1848

23.11.2024 - Sa 15:30 Borussia Dortmund - Sport-Club Freiburg

23.11.2024 - Sa 15:30 TSG Hoffenheim - RB Leipzig

23.11.2024 - Sa 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin

23.11.2024 - Sa 18:30 Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen

24.11.2024 - So 15:30 Holstein Kiel - 1. FSV Mainz 05

24.11.2024 - So 17:30 Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli

12. Spieltag:

29.11.2024 - Fr 20:30 FC St. Pauli - Holstein Kiel

30.11.2024 - Sa 15:30 RB Leipzig - VfL Wolfsburg

30.11.2024 - Sa 15:30 SV Werder Bremen - VfB Stuttgart

30.11.2024 - Sa 15:30 Sport-Club Freiburg - Borussia Mönchengladbach

30.11.2024 - Sa 15:30 FC Augsburg - VfL Bochum 1848

30.11.2024 - Sa 15:30 1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen

30.11.2024 - Sa 18:30 Borussia Dortmund - FC Bayern München

01.12.2024 - So 15:30 1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim

01.12.2024 - So 17:30 1. FC Heidenheim 1846 - Eintracht Frankfurt