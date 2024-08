Philipp Hofmann geht gestärkt in die neue Saison. Die Vorbereitung lief rund, er ist neuer Vize-Kapitän des VfL Bochum. Wir haben mit ihm gesprochen.

Bevor der VfL Bochum am Sonntag, 18. August, 15:30 Uhr, beim SSV Jahn Regensburg zur ersten Runde des DFB-Pokals antritt, hat sich Philipp Hofmann noch Zeit für ein kurzes Interview genommen. Es geht um ein ekliges Spiel, seine neue Rolle als Vize-Kapitän und die "Mecker-Regel".

RevierSport: "Die Leistung bei der Generalprobe in Frankreich hat Hoffnungen geweckt. Wie bewerten Sie mit dem Abstand von ein paar Tagen die Testspiele?"

Philipp Hofmann: "Das war natürlich ein sehr guter Auftritt. Das Selbstvertrauen nehmen wir mit in das Pokalspiel. Die Richtung passt. Gegen La Spezia hat noch nicht alles geklappt, aber jetzt sieht man, dass wir das umsetzen, was der Trainer möchte."

Das Pokalspiel in Regensburg wird die Mannschaft sicherlich vor ganz andere Herausforderungen stellen. Fühlen Sie sich darauf gut vorbereitet?

"Das wird noch einmal eine ganz andere Dynamik haben. Wir stellen uns auf ein ekliges Spiel ein, aber es wird an uns liegen, wie wir das gestalten. Wir müssen den Kampf annehmen und wollen mit unserem Fußball begeistern. Damit wollen wir sie schlagen. Wir sind gut eingestellt, aber es wird ein hartes Stück Arbeit."

Die Liste der Bochumer Pokalenttäuschungen ist lang, viele denken da noch an das Pokalaus in Bielefeld vor einem Jahr. Das Spiel in Regensburg wird sicher eine schwere Aufgabe. Worauf kommt es an?

"An Bielefeld kann ich mich noch gut erinnern. Ein solches Szenario wollen wir natürlich vermeiden. Wir haben aus dem Spiel gelernt und fahren mit einem sehr guten Gefühl nach Regensburg. Wir freuen uns alle auf das erste Pflichtspiel der Saison. Wir müssen den Kampf annehmen und zeigen, wer der Bundesligist ist."

Der Bochumer Spielstil hat sich verändert, der Trainer setzt meist auf zwei Spitzen. Kommt Ihnen die Spielweise entgegen, bekommen Sie mehr Räume?

"Ja, davon profitiere ich. Ich bin in der Regel der Spieler, während Moritz Broschinski eher in die Tiefe geht. Das klappt sehr gut, finde ich. Ich hoffe, dass wir das mit in die Saison nehmen können."

Was bedeutet Ihnen die Ernennung zum Vize-Kapitän?

"Darauf bin ich sehr stolz. Der VfL Bochum ist ein großartiger Klub und ich gehe nun auch schon in meine dritte Saison hier. Ich fühle mich pudelwohl."

In der neuen Saison darf nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter über strittige Entscheidungen diskutieren. Was halten Sie von der neuen Regel und kommt da eine Menge Arbeit auf Sie zu?

"Darauf bin ich gespannt. Bei der EM hat es gut geklappt. Ein paar Emotionen muss man als Spieler zeigen können. Das macht den Fußball aus. Wenn sich jeder an die neue Regel hält, wird, es denke ich, gut klappen. Den ein oder anderen Ausreißer wird es aber mit Sicherheit geben. Es gehört einfach dazu, dass man Emotionen zeigt und dem Schiedsrichter seinen Unmut mitteilt - auch als Nicht-Kapitän." mit gp