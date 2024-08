4:0 gegen Bologna, 6:0 in Le Havre: Bochum geht selbstbewusst ins Pokalspiel in Regensburg. Aber es gibt auch noch Baustellen - wir sprechen darüber.

Acht externe Zugänge hat der VfL bisher verpflichtet. Wie viele Spieler kommen noch – und wer sind die Gewinner der Vorbereitung? Darüber diskutiert Moderatorin Annalena Fedtke in der neuen Folge von „Inside VfL – der Stadtwerke Bochum-Talk von WAZ und Radio Bochum“ mit den VfL-Experten Günther Pohl und Ralf Ritter.

Unseren Podcast gibt es als Video auf YouTube und neuerdings auch als Podcast - zum Beispiel auf Spotify.

Pohl und Ritter sind sich einig, dass der VfL in den letzten zwei Wochen große Schritte nach vorne gemacht hat. „Ich kann mich nicht erinnern, ein so starkes Testspiel des VfL in der Vorbereitung jemals gesehen zu haben“, erklärt der langjährige VfL-Radio-Reporter Pohl.

Mit Myron Boadu und Aliou Balde hat Bochum zwei weitere Offensivkräfte verpflichtet. Aber auch Moritz Broschinski und Philipp Hofmann zeigten starke Leistungen in der Vorbereitung: „In der Offensive“, so Ritter, „gibt es jetzt einen richtigen Konkurrenzkampf.“ Boadu ist zumindest zum Start keineswegs gesetzt.

Die Stimmung also ist gut beim VfL - allerdings warnen beide vor Zweitligist Jahn Regensburg, wo der VfL am Sonntag sein erstes Pflichtspiel in der ersten DFB-Pokalrunde bestreitet. „Die werden den Bochumern auf den Füßen stehen“, erwartet Ritter einen harten Fight. Auch für weitere Transfermöglichkeiten ist ein VfL-Sieg wichtig – in der Verteidigung erwarten die Reporter noch viel Bewegung im Kader. Auch im zentralen Mittelfeld soll es noch einen Transfer geben.

Wie schwer ein Ausfall von Ivan Ordets den VfL treffen würde, wie sich die Sperre von Dani de Wit in den ersten beiden Pflichtspielen auswirkt und welche Spieler in der Vorbereitung besonders überzeugten – auch darüber diskutieren wir im Talk.

Neues Tippspiel: Jeder kann jederzeit mitmachen und Preise gewinnen

Nicht zuletzt darf der Tipp des Tages nicht fehlen – und in der neuen Saison dürfen auch Sie immer mittippen. Zu gewinnen gibt es jeden Spieltag Schals und am Ende der Runde ein Trikot - zu unserem VfL-Bundesliga-Fan-Tippspiel geht es hier: kicktipp.de/vflinside.