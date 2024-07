Der VfL Bochum hat einen neuen Ärmelsponsor gefunden. Der Vertrag läuft über mehrere Jahre - bis 2029.

Bisher blieb der Ärmel auf den neuen Trikots des VfL Bochum blank - jetzt hat der Revierklub einen neuen Sponsor gefunden. Mit dem Unternehmen MTEL haben sich die Bochumer auf einen langfristigen Vertrag bis zum Ende der Saison 2028/29 geeinigt. Der Telekommunikationsdienstleister steigt neben dem Ärmelsponsoring zum Premiumpartner auf. VfL-Anhänger können sich den Flock zu Beginn der neuen Saison auf den aktuellen Trikots im Fanshop aufdrucken lassen.

Damit hat der VfL nun auf lange Sicht Planungssicherheit. Im vergangenen Sommer konnte der Verein erst spät Vollzug melden und "think about IT" als Ärmelsponsor präsentieren.

Nachfolger MTEL bietet Mobilfunk- und Fernsehdienste an und ist mit vier Filialen in Deutschland vertreten - die von Bochum aus nächstgelegene liegt in Recklinghausen. In Bochum soll zeitnah ebenfalls ein Geschäft eröffnet werden.

"Die seit mehreren Monaten laufenden Gespräche mit MTEL waren von großem gegenseitigem Vertrauen und hoher Professionalität geprägt. Für beide Seiten bietet die Partnerschaft einen großen Mehrwert", erklärt der Bochumer Marketing-Direktor Tim Jost.

Und weiter: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit MTEL eine Strategie für den Markteintritt in Deutschland entwickelt haben, von der beide Partner profitieren werden. Zudem werden wir im Laufe der Partnerschaft neben klassischer Sponsoring- und Reichweitenkommunikation auch fanzentrierte Telekommunikationsangebote realisieren." So soll laut Vereinsmitteilung ein gemeinsames Produkt entwickelt werden. Weitere Informationen sollen folgen.

"MTEL" ist Teil der Telekom-Serbien-Gruppe und seit kurzer Zeit auch auf dem deutschen Markt aktiv. Bojan Obradovic, CEO bei MTEL Germany, erklärt: Wir haben uns für den VfL Bochum als langfristigen Partner entschieden, da wir ebenso leidenschaftlich und energisch jede Herausforderung angehen, wie es die Fans und ihre Familien beim Unterstützen des VfL tun. Genau diese werden von den zukünftigen, maßgeschneiderten Angeboten am meisten profitieren. Die Sympathie und Entschlossenheit, die wir beim VfL Bochum gefunden haben, möchten wir zurückgeben. Wir sind überzeugt, dass wir hier eine Win-Win-Situation für alle schaffen werden – für die Fans und den Verein sowie für MTEL Germany."

CEO Stefan Bozic kündigt zudem an: "„MTEL Germany bereitet bereits ab Saisonstart eine besondere Überraschung für alle VfL-Mitglieder vor. Bleibt auf dem Laufenden und folgt uns auf unseren Kanälen, um immer informiert zu sein."