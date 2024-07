Borussia Dortmund hat Serhou Guirassy geholt. Für Cheftrainer Nuri Sahin eine starke Option im Sturm, für die wohl ein Konkurrent weichen wird.

Niclas Füllkrug, Sebastien Haller, Youssoufa Moukoko - und jetzt auch noch Serhou Guirassy. Borussia Dortmunds Cheftrainer Nuri Sahin stehen nach aktuellem Stand vier Mittelstürmer zur Verfügung. Das sind zu viele - nicht nur mit Blick auf den Gehaltszettel.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit vier Stürmern in die Saison gehen. Man wird man sehen, was am Ende der Transferperiode sein wird“, sagte der ehemalige Mittelfeldspieler am Rande des 1:1-Testspielremis‘ in Aue.

Guirassy wird sich in der Hierarchie nicht nur finanziell weit bis ganz vorne einsortieren. Sollte Füllkrug beim BVB bleiben, ergäbe sich eine spannende Konstellation. Immerhin hat der deutsche Nationalspieler in der abgelaufenen Saison verlässlich geliefert. 15 Tore und zehn Vorlagen in 43 Pflichtspielen für den BVB sind eine ordentliche Quote. Dazu kommen die beiden Treffer für Deutschland bei der Europameisterschaft. Niclas Füllkrug darf sauer sein, dass er jetzt den 30-Tore-Stürmer Serhou Guirassy vor die Nase gesetzt bekommt.

Wobei das gar nicht unbedingt der Fall sein müsse, wie Sahin sagte. „Ich sehe da kein Duell, ich sehe Qualität“, betonte der gebürtige Lüdenscheider stattdessen. Ob es dann aber auch zu diesem Duell kommen wird, bleibt ob des Füllkrug nachgesagten Flirts mit dem AC Mailand abzuwarten.

Borussia Dortmund: Abgänge von Haller und Moukoko als wahrscheinlichere Optionen

Bleiben noch Haller und Moukoko. Haller hat vor zwei Jahren in Dortmund unterschrieben und wurde als Torjäger verpflichtet. Dann kam die Krebserkrankung, von der sich Haller zurückkämpfte. Seither kam er jedoch nicht mehr an das Niveau heran, wegen dem ihn Dortmund einst geholt hat. Er darf den Klub verlassen - und Borussia Dortmund könnte sein Gehalt einsparen.

Auch Mega-Talent Moukoko konnte sich in der vergangenen Saison nicht nachhaltig empfehlen und wartet weiterhin auf den Durchbruch im Herrenbereich. Den 19-Jährigen zu verleihen und ihm so Spielzeit zu ermöglichen, wäre eine sinnvolle Option. Und für mindestens eines dieser Szenarien wird sich Sahin am Ende wohl auch entscheiden.