Der VfL Bochum hat den ersten Zugang auf der Torhüterposition präsentiert. Angesichts des Aderlasses dürfte er nicht der letzte sein.

Patrick Drewes kehrt nach drei Jahren zum VfL Bochum zurück und verlässt Zweitligist Karlsruher SC. Dort war der 31-Jährige zuletzt Stammkeeper. Drewes hat bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben, wie der VfL mitteilte. Über die Höhe der Ablöse vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Wir freuen uns sehr, dass Patrick Drewes zu uns kommt und damit zum VfL zurückkehrt", sagte Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum. "Er hat in den vergangenen Jahren auf sehr hohem Niveau in der 2. Bundesliga performt, gehört dort immer zu den Top-Torhütern. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Torwart hinzu, der den VfL und sein Umfeld noch gut kennt."

Drewes stand schon von 2019 bis 2021 beim VfL Bochum unter Vertrag, war damals aber Ersatztorwart hinter Manuel Riemann. Als der im Zweitliga-Saisonfinale im Frühsommer 2021 ausfiel, musste Drewes ran und half dabei, den VfL Bochum zurück in die Bundesliga zu bringen.

Der Lohn: Drewes wechselte zum SV Sandhausen, wo er zur Nummer eins gemacht wurde. Die vergangene Saison verbrachte er beim Karlsruher SC, von dem er nun zurückkehrt.

"Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel zum VfL geklappt hat. Es ist schön, in die gewohnte Umgebung zurückzukehren und in viele vertraute Gesichter zu blicken. Für mich ist der Schritt von der zweiten Bundesliga in die Bundesliga einer, über den ich mich sehr freue und auf den ich sehr gespannt bin", sagte Drewes.

Offen ließen die Bochumer, in welcher Rolle Drewes auftreten wird. Andreas Luthe und Michael Esser haben ihre Karrieren beendet. Eine Rückkehr des zuletzt suspendierten Manuel Riemann ist kaum vorstellbar. Gut möglich, dass Bochum noch mindestens einen weiteren Torwart holt und den Kampf um die Nummer eins eröffnet.

Drewes ist nach Ibrahima Sissoko (kam ablösefrei von Racing Straßburg) und Samuel Bamba (kam ablösefrei von Borussia Dortmund II), der dritte externe Spieler, der den Weg zum VfL Bochum gefunden hat.