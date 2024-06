Drei Teams wollten ihn, am Ende entschied sich Kevin Stöger für den Verbleib in NRW.

Zehn Spieler werden bisher den VfL Bochum nach der Saison verlassen. Einer der bittersten Verluste ist der Weggang von Mittelfeldmotor Kevin Stöger.

Er entschied sich seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Nun steht sein neuer Arbeitgeber fest. Nach Informationen von Sky und RevierSport wechselt der Österreicher ablösefrei zu Borussia Mönchengladbach. Dort hat er einen Dreijahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Spielzeit bekommen. Nach RS-Infos sagte Stöger dem FC Augsburg und Union Berlin ab, um nach Gladbach wechseln zu können.

Ein guter Deal, wenn es so kommt, für einen 30-Jährigen, der im Sommer 31 wird. In der abgeschlossenen Spielzeit war Stöger beim VfL einer der überragenden Akteure. Auch im Relegations-Rückspiel war es der Mittelfeldmann, der den VfL zum Wunder von Düsseldorf führte.

Seine starke Bilanz: 34 Spiele, acht Treffer, elf Vorlagen. Die muss man in Bochum nun erst einmal ersetzen. Auf der Pressekonferenz, wo der neue VfL-Trainer Peter Zeidler vorgestellt wurde, sagte Sportdirektor Marc Lettau noch auf die Frage, ob es eine Resthoffnung gäbe, um Stöger zu halten: „So lange nichts verkündet wurde, gibt es natürlich noch eine Resthoffnung.“

Die ist nun auch dahin, der Umbau wird zeigen, wie die Bochumer die vielen Abgänge verkraften. Zeidler kündigte nur an: "Wir werden ab heute Nachmittag in intensive Gespräche gehen, viel Vorarbeit wurde schon geleistet. Es gibt Bewegung im Kader. Beim Trainerteam werden wir überlegen, wie das Team aussehen wird. Noch kann ich keine konkreten Sachen dazu sagen. Die Mannschaft und das Trainerteam stehen im Vordergrund, aber bis zum Trainingsauftakt am 1. Juli wird das sicher klar sein."

Zugänge: Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück)

Abgänge: Takuma Asano, Philipp Förster, Moritz Römling (alle Ziel unbekannt), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Keven Schlotterbeck (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Andreas Luthe, Michael Esser (beide Karriereende), Danilo Soares (1. FC Nürnberg), Patrick Osterhage (SC Freiburg), Kevin Stöger (Gladbach)