VfL Bochum: Ohne sieben Mann in den "Hexenkessel" von Mainz 05

Noch eine Partie bis zur Länderspielpause. Die hat es für den VfL Bochum in sich. Es geht nach Mainz. So ist die Lage vor den 90 Minuten beim VfL.

Es geht ans Eingemachte. Am Samstag (15:30 Uhr) muss der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga nach drei Niederlagen in Serie die Kurve kriegen.

Es geht zum Vorletzten, beim FSV Mainz sollte der VfL nicht verlieren, sonst schmilzt der Vorsprung auf die Mainzer auf sechs Zähler. Eine vierte Pleite in Serie würde in Bochum sicher nicht zur Ruhe beitragen.

Personell kann VfL-Trainer Thomas Letsch aber weiterhin nicht aus dem Vollen schöpfen. Denn mit Christopher Antwi-Adjei, Matus Bero, Michael Esser, Moritz Kwarteng, Tim Oermann, Mohammed Tolba und Niclas Thiede fallen sieben Spieler aus.

Immerhin kann Letsch wieder auf Patrick Osterhage bauen, der seine Verletzung auskuriert hat. Letsch: "Die Liste unserer verletzungsbedingten Ausfälle ist aktuell lang. Bei Andreas Luthe und Patrick Osterhage sind wir optimistisch, dass sie dabei sein können."

Wichtig für den Trainer ist, dass man sie nicht auf die 1:8-Klatsche bei den Bayern reduziert. Letsch: "Uns bewertet ja auch niemand nur nach der Niederlage in München. Wir wissen, was auf uns zukommt. Mainz wird brennen, uns erwartet ein Hexenkessel. Es wird ähnlich sein wie bei unseren Heimspielen. Sie haben noch nicht so viele Punkte eingefahren. Wir müssen also nicht vor Ehrfurcht erstarren, aber Mainz hat sich nicht aufgegeben."

Gegen den SC Freiburg analysierte Letsch, dass ihm an der einen oder anderen Stelle die Schärfe gefehlt habe. In Mainz darf das nicht passieren, wie er erklärt: "Wir als VfL Bochum müssen immer 100 Prozent abrufen, wenn wir gewinnen wollen. Wir müssen vorne die Schärfe haben, um den entscheidenden Pass zu spielen. Hinten brauchen wir die Schärfe, um uns mit allem, was wir haben reinzuwerfen, um Flanken zu verhindern. Das ist immer die Grundvoraussetzung, in Mainz wird es nur so gehen, denn das wird ein sehr intensives Spiel."

So könnte der VfL Bochum beim FSV Mainz spielen

Riemann - Gamboa, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Masovic - Asano, Stöger, Osterhage - Hofmann

Es fehlen: Antwi-Adjei (muskuläre Probleme), Bero (Knieprobleme), Esser (Kniebeschwerden), Kwarteng (Rotsperre), Oermann (Oberschenkel-Probleme), Tolba (Kreuzbandriss), Thiede (Fingerbruch)