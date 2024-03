VfL Bochum: Trio für Länderspielreise nominiert, Stöger muss warten

Die Kellerduelle des VfL Bochum werden von einer Länderspielpause unterbrochen. Diese VfL-Akteure reisen zu ihren Nationalteams.

Der VfL Bochum steht in der Fußball-Bundesliga vor vier ganz entscheidenden Partien gegen den FSV Mainz, Darmstadt 98, den 1. FC Köln und den 1. FC Heidenheim. Hier kann sich entscheiden, ob der VfL einen ruhigen Saisonendspurt vor der Brust hat oder nicht.

Doch nach der Partie in Mainz (Samstag, 15:30 Uhr) steht erst einmal eine Länderspielpause an. Aus Bochum sind drei Spieler für ihre Nationalmannschaften nominiert - einer zudem auf Abruf.

Offensivspieler Takuma Asano ist vom japanischen Fußballverband zu den ersten Länderspielen nach dem Asien-Cup eingeladen worden, Defensiv-Allrounder Erhan Mašović wurde vom serbischen Verband nominiert, Mittelfeldspieler Agon Elezi, der erst im Januar von NK Varazdin nach Bochum wechselte, für Nordmazedonien. Offensivkraft Kevin Stöger wurde - wie schon zuletzt - von Ralf Rangnick, Trainer der Nationalelf von Österreich, auf Abruf nominiert.

Für Japan und Asano endete der Asien-Cup im Februar 2024 frühzeitig im Viertelfinale. Einen Monat später geht es für die Mannschaft von Nationaltrainer Hajime Moriyasu in der WM-Qualifikation weiter. Zwei Begegnungen gegen Nordkorea stehen an. Gespielt wird am 21. März in Tokio und am 26. März in Pjöngjang. Japan führt seine Gruppe B mit sechs Punkten aus bislang zwei Partien an.

Mašović kann sich derweil über die Einladung von Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic freuen. Nachdem der Innenverteidiger die vergangene Länderspielreise im Herbst 2023 kurzfristig absagen musste, wurde er für die zwei anstehenden Freundschaftsspiele wieder in den serbischen Kader berufen. Gespielt wird gegen Russland (21. März) und Zypern (25. März).

Auch die A-Nationalmannschaft von Nordmazedonien nutzt die FIFA-Abstellungsperiode für zwei Freundschaftsspiele. Für Elezi geht es gegen Moldau (22. März) und Montenegro (25. März).