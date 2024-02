Der VfL Bochum wittert seine Chance, den großen FC Bayern im heimischen Ruhrstadion mal wieder zu ärgern. Sunday Oliseh war dabei, als das vor 20 Jahren gelang.

Es könnte ein gutes Omen sein. Die letzten beiden Siege des VfL Bochum gegen den FC Bayern München gab es jeweils im Februar, jeweils im heimischen Ruhrstadion - so auch am Sonntag (18. Februar, 17.30 Uhr)?

Den letzten Coup hat noch jeder VfL-Fan genau vor Augen. Mit den Traumtoren von Gerrit Holtmann und Cristian Gamboa, die den 4:2-Heimsieg herbeiführten. An den Erfolg davor werden sich dagegen nur die Älteren erinnern.

20 Jahre - fast auf den Tag genau - ist das mittlerweile her. Am 13. Februar 2004 gewann der von Peter Neururer trainierte VfL mit 1:0 gegen die Bayern. In der Bochumer Startelf standen Spieler wie Vahid Hashemian, Dariusz Wosz, Paul Freier - und Sunday Oliseh.

Oliseh, damals von Borussia Dortmund an die Castroper Straße ausgeliehen, bildete mit Thomas Zdebel die Doppelsechs. Der heute 49-Jährige erinnert sich noch gut an die Saison. "Wir waren damals der Favoriten-Schreck."

VfL Bochum: 2003/04 Siege gegen Schalke und Dortmund

In der Saison 2003/04 wurden nacheinander erst der FC Schalke (2:0) und Borussia Dortmund (3:0) geschlagen. "Wir haben sehr kompakt gespielt und waren dadurch erfolgreich." So auch gegen die Bayern.

"Wir hatten als Mannschaft den Willen, das Spiel unbedingt zuhause zu gewinnen. Das kam von den Spielern und den Fans." Und Oliseh weiß, darauf wird es auch im Jahr 2024 ankommen.

"Mental läuft es nicht so gut bei Bayern, das ist ein bisschen wie zu unserer Zeit." Anders war die Situation beim VfL, der damals mit 30 Punkten auf Platz fünf in den 20. Spieltag ging. "Jetzt ist es Abstiegskampf."

Daher werde es auf die Mischung aus Grundtugenden und Zielstrebigkeit ankommen: "Kompakt verteidigen und dann brutal mit Selbstvertrauen nach vorne spielen. Wenige Ballkontakt und direkt schießen, wenn sich die Chance bietet."

Oliseh glaubt an Bochum-Sieg

So wie es vor 20 Jahren schon gelang. Damals startete Bochum hochmotiviert, griff früh an und stresste die Münchner im Spielaufbau. Bayern-Verteidiger Robert Kovac unterlief in der 8. Minute ein katastrophaler Fehlpass. Über Freier und Hashemian landete der Ball bei Peter Madsen, der Oliver Kahn umkurvte und zum Tor des Tages einschoss.

So ähnlich soll es sich bestenfalls auch am 22. Spieltag dieser Saison lesen. Dem Klassenerhalt wäre der VfL damit einen großen Schritt näher. "Bochum hat nicht die finanziellen Möglichkeiten von größeren Vereinen. Es ist normal, dass sie immer kämpfen müssen, um in der Liga zu bleiben."

Doch Oliseh ist zuversichtlich, dass es auch in diesem Jahr gelingt. Vor allem dann, wenn er mit seinem Tipp richtig liegt: "2:1, ich denke, sie können das schaffen."