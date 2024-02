Der 1. FC Heidenheim spielt bislang eine tolle erste Bundesliga-Spielzeit – auch dank Mittelfeldmann Lennard Maloney.

In der Bundesliga sorgen aktuell drei Mannschaften für richtig Furore: Bayer Leverkusen steht ungeschlagen an der Tabellenspitze, der VfB Stuttgart rangiert auf einem Champions League-Platz und der 1. FC Heidenheim spielt in der ersten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte deutlich erfolgreicher als erwartet.

Nach 21 Partien ist der FCH mit 27 Punkten Neunter und damit näher dran an einem Königsklassenplatz als an einem direkten Abstiegsrang. Dass das Team von Trainer-Urgestein Frank Schmidt nach dem Aufstieg auf Anhieb im gesicherten Mittelfeld stehen würde, hätte wohl kaum ein Experte für möglich gehalten.

Am vergangenen Spieltag gelang dem Aufsteiger ein weiterer Coup. Als erste Mannschaft in diesem Jahr schaffte es Heidenheim, den SV Werder Bremen zu bezwingen. Durch Treffer von Lennard Maloney (12.) und Jan-Niklas Beste (18.) siegte der Liga-Neuling im ausverkauften Weserstadion mit 2:1 und überholte den Gegner tabellarisch.

Für Mittelfeldabräumer Maloney war es sein erstes Bundesliga-Tor in der Karriere. Entsprechend glücklich zeigte sich der 24-Jährige nach dem Abpfiff: "Es war natürlich ein besonderes Gefühl, ich habe erst gar nicht geglaubt, dass der Ball drin ist. Umso schöner ist, dass es mal im Netz gezappelt hat."

Maloney ist ein unumstrittener Leistungsträger beim FCH und stand in dieser Spielzeit in jeder Partie in der Startelf. Warum der US-Amerikaner, der in Berlin geboren wurde, so wichtig für Heidenheim und Trainer Schmidt ist, zeigt ein Blick auf die Statistiken (Quelle: bundesliga.com).

Mit 250,8 Kilometern Laufleistung ist der Defensivallrounder der laufstärkste Spieler der kompletten Bundesliga. Auf Rang zwei und drei folgen Granit Xhaka (249,9) sowie Alejandro Grimaldo (244,5) von Bayer Leverkusen. Pro Partie läuft Maloney damit fast 12 Kilometer – eine bemerkenswerte Zahl.

Doch nicht nur in dieser Rubrik sorgt der 24-Jährige für große Augen: Mit 1787 intensiven Läufen gehört er ligaweit zu den Top-drei, auch bei den Sprints (461), gewonnenen Kopfballduellen (70) und Zweikämpfen (175) ist er vorne mit dabei.

Bis 2021 spielte Maloney noch in der Regionalliga West

Die Entwicklung von Lennard Maloney war vor ein paar Jahren so noch nicht absehbar. In der Saison 2020/21 spielte er noch in der Regionalliga West für die U23 von Borussia Dortmund und schaffte dort mit der Mannschaft den Aufstieg.

Für die BVB-Reserve bestritt er 61 Partien, bei den Profis bekam er nur zweimal die Chance zu Kurzeinsätzen über insgesamt sieben Minuten. Nach einem Jahr in der 3. Liga wechselte Maloney vom BVB II zum FCH. Nun ist er ein gesetzter Bundesliga-Spieler…