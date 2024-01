Bayer Leverkusen vergibt zahlreiche Chancen beim Start ins neue Fußball-Jahr - und darf doch spät jubeln. Beim 1. FC Köln verpasst der neue Coach einen optimalen Einstand.

Tabellenführer Bayer Leverkusen hat sich mit einem späten Sieg die Hinrunden-Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga gesichert. Die Rheinländer gewannen am Samstag durch einen Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) beim FC Augsburg und liegen wieder vier Punkte vor Verfolger FC Bayern München.

RB Leipzig verlor am 17. Spieltag im Rennen um die Champions-League-Plätze mit 0:1 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt. Timo Schultz erreichte bei seinem Debüt als neuer Trainer des 1. FC Köln nur ein 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim. Im Abstiegskampf holte der 1. FSV Mainz 05 mit dem 1:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg ebenfalls einen Punkt. Der SC Freiburg und der 1. FC Union Berlin trennten sich 0:0. Die Clubs gedachten vor den Partien dem am Sonntag gestorbenen Franz Beckenbauer.

Nach dem 3:0 der Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim konnte Spitzenreiter Leverkusen erst kurz vor Ende nachlegen. Das Team von Trainer Xabi Alonso ließ in Augsburg zunächst zahlreiche Chancen aus, dank Exequiel Palacios durften die Gäste dann doch noch jubeln. Die Werkself schloss die Hinrunde damit ungeschlagen ab.

Durch die Niederlage gegen Frankfurt liegt Leipzig nur noch sechs Zähler vor dem Verfolger. Mit seinem frühen Treffer sorgte Ansgar Knauff (7.) für den ersten Sieg der Hessen in Leipzig.

Als Nachfolger von Steffen Baumgart erwischte Schultz keinen optimalen Einstand. Durch das vierte sieglose Spiel in Serie bleibt Köln auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Führung der Rheinländer durch Davie Selke (29.) glich Heidenheims Adrian Beck (55.) aus.

Die Mainzer bleiben zwar wegen der besseren Tordifferenz vor Köln, warten aber seit mehr als zwei Monaten auf einen Sieg. Für Wolfsburg traf Vaclav Cerny (12.), Silvan Widmer (61.) rettete Mainz zumindest einen Punkt.

Union Berlin verfehlte beim Debüt des neuen Hoffnungsträgers Kevin Vogt den ersehnten ersten Auswärtssieg seit Ende August. Die Gäste erkämpften sich in Freiburg aber nach zuvor sechs Niederlagen auswärts einen Punkt.