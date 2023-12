Union Berlin: Verletzung gegen Real - auch Gosens fällt beim VfL Bochum aus

Union Berlin muss sich umstellen. Nach Real Madrid folgt der Auftritt beim VfL Bochum. So ist die Lage bei den Köpenickern.

Union Berlin ist in den letzten Jahren ein Phänomen in der Fußball-Bundesliga. In den letzten Spielzeiten fragte man sich immer, wie Urs Fischer es hinbekommt, diese Mannschaft so schnell so weit nach oben zu führen.

Gefühlt gab es keine Limits, was der Trainer entschied, das wurde zu Gold. In der laufenden Runde ist das komplett ins Gegenteil gekippt. Denn nichts wollte mehr gelingen.

Daher gab es vor wenigen Wochen die Trennung von Fischer, Nenad Bjelica übernahm und riss das Ruder etwas herum. Zwar gab es in der Champions League das erwartbare Aus, doch in der Bundesliga wurde der steile Abwärtstrend gestoppt.

Durch das 3:1 gegen Gladbach sprang Union von den Abstiegsplätzen, mit einem Dreier am Samstag (15:30 Uhr) beim VfL Bochum könnten die Berliner auch den VfL überholen.

Allerdings muss Bjelica neben Danilho Doekhi auch auf Robin Gosens verzichten, der sich gegen Madrid verletzte. Auf der Pressekonferenz betonte der Trainer: "Für Robin ist leider Winterpause, er wird auch am Mittwoch gegen den 1. FC Köln nicht auflaufen können. Wir hoffen, dass er Anfang Januar wieder da ist, wenn wir ins Training starten."

Dafür ist Angreifer Sheralso Becker wieder eine echte Option, wie der Coach verriet: "Er ist eine Option, auch von Beginn an. Die Entscheidung treffen wir erst am Samstag. Drei Akteure sind dort eine Alternative. Sheraldo wird sicher seine Minuten bekommen. Wie viele, weiß ich noch nicht genau."

Die Art und Wiese, wie wir gegen Real gespielt haben, war vorbildlich. Da können wir sehr stolz drauf sein Nenad Bjelica

Klar ist nur, dass die Berliner genau wissen, was auf sie zukommt. Im letzten Jahr verloren sie im Ruhrstadion, vor den 90 Minuten am Samstag legt sich Bjelica fest: "Die Art und Wiese, wie wir gegen Real gespielt haben, war vorbildlich. Da können wir sehr stolz drauf sein. Jetzt liegt der Fokus wieder auf der Bundesliga. Wir haben noch nicht viel über den VfL gesprochen. Aber wir wissen, wie schwer es dort ist. Wir kennen den VfL, wir wissen, welche Stärken wir zeigen müssen, um dort zu gewinnen. Wichtig ist, dass wir gut regeneriert haben und ich eine gute Wahl treffe bezüglich der elf Spieler, die in Bochum starten."

Sein Ausblick: "Wenn man gegen einen direkten Gegner in der Tabelle spielt, ist so eine Partie noch wichtiger. Wir müssen uns der Art und Weise anpassen, wie der VfL spielt. Wenn uns das gelingt, sind die Chancen groß zu gewinnen."