Bundesligist 1. FC Heidenheim spielt bislang eine solide Saison. Das liegt auch an den starken Leistungen von Jan-Niklas Beste.

Der 1. FC Heidenheim konnte am Samstagnachmittag das Aufsteigerduell gegen den SV Darmstadt für sich entscheiden: 1:0, 1:2, 3:2, diese Partie hatte mehrere Wendungen zu bieten.

Das bessere Ende hatte der FCH auf seiner Seite. Durch den vierten Heimsieg der Saison kletterte der Liganeuling auf Tabellenplatz 13. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt schon vier Punkte. Ein Garant für diese positive Zwischenbilanz ist Jan-Niklas Beste.

Mit fünf Treffern und acht Vorlagen ist Beste nicht nur der Top-Scorer von Heidenheim, sondern auch der beste Vorlagengeber aller Bundesliga-Akteure. Kein Spieler hat in der laufenden Saison mehr Assists beigesteuert als der 24-Jährige. An 13 der 21 FCH-Tore war er direkt beteiligt, eine tolle Quote.

Beim 3:2-Erfolg gegen Darmstadt glänzte Beste als dreifacher Vorlagengeber. Dabei besonders: Der 24-Jährige bereitete alle Treffer durch Standards vor. Das erste Tor durch einen Freistoß und die anderen beiden per Eckball. Seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 ist dieses Kunststück bislang nur Tamas Hajnal im Trikot von Borussia Dortmund geglückt.

Apropos Borussia Dortmund: Beste wechselte bereits 2007 in die Jugend des BVB und spielte insgesamt elf Jahre für Dortmund. Er durchlief dort die komplette Jugendabteilung. Bei den BVB-Profis kam er als junges Talent jedoch nur einmal im DFB-Pokal zum Einsatz und hatte schlicht keine Perspektive. 2018 folgte dann der Wechsel zu Werder Bremen. Seit 2022 steht der 24-Jährige beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag.

Bis zum 30. Juni 2025 ist Bestes Vertrag beim Aufsteiger noch gültig. Doch seine starken Leistungen haben natürlich auch Begehrlichkeiten geweckt. Medienberichten zufolge sind bereits jetzt internationale Klubs wie die AC Florenz am Linksaußen interessiert.

"Gerüchte sind Gerüchte", erklärte Beste. "Mir wurden die ganzen Artikel geschickt, aber ich wusste von denen auch nichts. Ich saß daheim auf der Couch und habe darüber gelacht. Ich fühle mich hier wohl und fokussiere mich voll und ganz auf Heidenheim."