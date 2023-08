VfL Bochum: Hoeneß hat Respekt vor Bochumer Intensität - VfL lange sieglos beim VfB

Vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum hat Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß einen Blick auf das Spiel geworfen. Die Bilanz spricht klar für den VfB.

Mit dem Ausscheiden im DFB-Pokal ist der VfL Bochum denkbar schlecht in die Pflichtspielsaison gestartet. In der Bundesliga will die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch ein anderes Gesicht zeigen – zum Auftakt geht es am Samstag (19. August, 15.30 Uhr) zum VfB Stuttgart.

"Die Bochumer haben den Klassenerhalt in der vergangenen Saison eindrucksvoll gesichert. Sie agieren sehr zielstrebig mit langen Bällen und stellen ihre Gegner mit einer hohen Intensität vor Probleme", zeigte Sebastian Hoeneß durchaus Respekt vor der Aufgabe VfL Bochum.

Dennoch peilte der Stuttgarter Trainer auf der Pressekonferenz des VfB klar den ersten Saisonsieg an. "Unser Ziel ist es, uns in gute Positionen zu bringen. Das hat im Auswärtsspiel der letzten Saison phasenweise gut funktioniert, diesmal haben wir durch das Heimspiel vielleicht einen noch etwas tiefer stehenden Gegner. Es wird ein hartes Stück Arbeit, mit den Fans im Rücken wollen wir drei Punkte holen."

Und vor diesem Stuttgarter Publikum spielen die Bochumer gegen gleich mehrere Negativserien an. Den letzten Pflichtspielerfolg über den VfB gab es 2014 im DFB-Pokal, als Erstligist Stuttgart in der 1. Runde an einem Doppelplack von Simon Terodde scheiterte. In der Bundesliga ist der letzte Dreier sogar deutlich länger her. Im Mai 2005 schossen Zvjezdan Misimovic und Vratislav Lokvenc den bereits abgestiegenen VfL am 33. Spieltag zum Sieg über die Schwaben.

Kapitän Endo vor Liverpool-Wechsel

Gerade die Auswärtsfahrten nach Baden-Württemberg lohnten sich für Fans aus Bochum lange nicht mehr: Zwischen 1984 und 1987 gewann der VfL drei Mal in Folge in Stuttgart, seitdem gab es im Schwabenland allerdings keinen Bochumer Sieg mehr – in den letzten 25 Anläufen gab es neben sieben Unentschieden 18 Niederlagen.

Auch in der Vorsaison hieß der Sieger zweimal VfB Stuttgart: Nach einem 4:1-Erfolg im Hinspiel brachte der VfB im April ein 3:2 an der Castroper Straße ins Ziel.

Beim VfB gibt es zum Saisonauftakt einiges an Bewegung im Kader - und noch einige Fragezeichen. Der Wechsel von Kapitän Wataru Endo zum FC Liverpool steht unmittelbar bevor, Luca Pfeiffer wurde kurz vor Ligastart zu Aufsteiger Darmstadt 98 verliehen. Auch Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos und der Kroate Borna Sosa gelten als wechselwillige Kandidaten. Auf der anderen Seite gilt Angelo Stiller (TSG Hoffenheim) als Anwärter für die Endo-Nachfolge.