Kurz vor Ende des Trainingslagers vom VfL Bochum hat Kevin Stöger über Klassenerhalt, Kader und persönliche Saisonziele gesprochen.

Vor einem Jahr ist Kevin Stöger zum VfL Bochum zurückgekehrt. Im Trainingslager hat sich der 29-Jährige die Zeit genommen und mit RevierSport über diesen Schritt, den aktuellen Kader und das Ziel Klassenerhalt gesprochen.

Bereits zwischen 2016 und 2018 hatte der Österreicher das VfL-Trikot getragen. Nach Stationen bei Fortuna Düsseldorf und dem 1. FSV Mainz 05 führte Stögers Weg wieder an die Castroper Straße. "Das war eine bewusste Entscheidung von mir", sagt er rückblickend.

"Es war von Anfang an klar, was ich am VfL habe und der VfL an mir. Wir hatten das eine große Ziel, dass wir in der Liga bleiben und das haben wir geschafft." Das soll aber erst der Anfang gewesen sein. "Ich möchte das zweite Jahr auch unbedingt in der Liga bleiben und dafür werde ich mein Bestes geben."

Das wird Bochum gebrauchen können. Auch wenn der VfL zum ersten Mal in seiner dritten Bundesliga-Saison am Stück nicht als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt wird. "Mit Heidenheim und Darmstadt kommen zwei vermeintlich kleinere Vereine in die Liga kommen." Stöger warnt aber davor, sich in Sicherheit zu wägen.

VfL Bochum: Klassenerhalt wird kein Selbstläufer

"Wir kennen das ja selber: Das erste Jahr, Bundesliga-Euphorie, alles ist neu und jeder gibt Gas." Ein Selbstläufer werde der Klassenerhalt deshalb nicht. "Ich hoffe, dass wir es nicht so spannend machen wie letztes Jahr, aber es wird auf jeden Fall ein Kampf bis zum Schluss."

Dafür sieht Stöger den VfL-Kader gut gerüstet. "Wir haben den Kern behalten, das ist extrem wichtig." Die hinzugekommenen Neuzugänge müssen sich möglichst schnell integrieren. "Ich glaube, dass ist in diesem Verein, dieser Mannschaft nicht schwer."

Der Schlüssel zum Erfolg liege wieder im Zusammenhalt. "Es war letzte Saison sehr wichtig, dass wir nur auf uns geschaut haben und nicht zu sehr auf andere." Das müsse den VfL auch in diesem Jahr wieder auszeichnen. "Wir müssen unsere Leistung auf den Platz bringen. Wir haben die Qualität, um in der Liga zu bleiben."

Stöger: "Der VfL Bochum ist kein Testspiel-Weltmeister"

Von der Meinung bringen Stöger auch nicht die drei Testspielniederlagen am Stück zuletzt ab. "Der VfL ist kein Testspiel-Weltmeister. Wir haben auch im Winter kein einziges Testspiel gewonnen und sind mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet."

Allerdings stehe es außer Frage, dass es noch einiges an Arbeit gebe, vor allem mit Ball. Da sieht Stöger auch Verbesserungspotenzial seiner eigenen Leistung im Hinblick auf die anstehende Saison. "Ich hatte nicht ganz so viele Scorerpunkte, wie ich es mir erwünscht hätte. Das will ich auf jeden Fall steigern."

mit gp