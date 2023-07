Der VfL Bochum testet am Samstag (15. Juli, 15 Uhr) beim Drittligisten SC Verl. Trainer Thomas Letsch gab davor letzte Informationen zum Kader.

Geisterspiele gehören der Vergangenheit an. Zum Glück. Der VfL Bochum wird sich in seinem zweiten Testspiel aber in die Hochzeit der Corona-Pandemie zurückversetzt fühlen. Die Partie beim SC Verl (Samstag, 15. Juli, 15 Uhr) wird ohne Zuschauer ausgetragen.

Der Grund: Das Stadion des Drittligisten wird derzeit umgebaut. Für ein Spiel nimmt VfL-Trainer Thomas Letsch diesen Umstand aber in Kauf. "Es wird weniger Atmosphäre sein, dafür ein Gegner, der höherklassiger ist."

Nach dem Auftakt gegen den Oberligisten Kickers Emden (9:2) und dem anstehenden Testspiel wird es in der kommenden Woche gegen Fortuna Düsseldorf (Freitag, 21. Juli, 18 Uhr) aus der 2. Liga gehen. "Das haben wir bewusst so gewählt."

Bewusst hoch sei derzeit auch die Trainingsintensität. "Es gibt keinen Grund, in der zweiten Woche so früh frei zu machen", sagte Letsch angesprochen auf mehrere Einheiten am Tag. "Wir wissen ja, für was wir trainieren."

VfL Bochum: Debüt von Matus Beros steht bevor

Die Mannschaft teile diese Ansicht. "Da ist kein Murren, die pushen sich gegenseitig hoch. Wir wissen, dass wir jetzt die Grundlagen schaffen müssen, auch in die Müdigkeit reingehen, um dann für eine lange Saison bereit zu sein." Bis dahin dürfen auch noch Fehler passieren, wie in Halbzeit eins des Emden-Tests.

"Entscheidend ist, dass wir uns diese Schwächen nicht erlauben, wenn es dann losgeht im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld." Dass sich die Probleme des Emden-Spiels wiederholen, davon geht der 54-Jährige nicht aus. Auch aus dem Grund, dass mit Jacek Goralski und Neuzugang Matus Bero zwei weitere zentrale Mittelfeldspieler dabei sind.

"Das ist wichtig für die Balance. Das war in der ersten Halbzeit nicht so gegeben." Zur Pause habe Letsch wieder vor, die Mannschaft komplett auszutauschen - bis auf eine Ausnahme. Michael Esser soll die vollen 90 Minuten bestreiten, U19-Torwart Jeremias Heufken auf der Bank Platz nehmen. In Gevelsberg hatten noch beide eine Halbzeit bekommen.

VfL Bochum: Baldige Rückkehr von Riemann und Thiede?

Die beiden Torhüter Manuel Riemann und Niclas Thiede fehlen weiterhin, eine Rückkehr ins Mannschaftstraining scheint sich aber zumindest langsam abzuzeichnen. Philipp Förster, Moritz Kwarteng sowie Mo Tolba und Mats Pannewig trainieren nur individuell und fallen nach wie vor aus.

Währenddessen wird Simon Zoller aller Voraussicht zum Kader gehören. Er hatte am Freitag die Vormittagseinheit ausgelassen. "Wenn er das Training am Nachmittag gut übersteht, dann spielt er gegen Verl mit." Denn Letsch betont: "Wir brauchen alle."

Nur so könne die Mannschaft Stück für Stück zusammenwachsen. "Wir brauchen die jungen Kerle und die älteren, wir brauchen Spieler, die schon länger im Verein sind und welche, die neu dazu gekommen sind. Aktuell ist es eine gute Mischung. Und sie wird hoffentlich noch besser."

mit gp