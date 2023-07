VfL Bochum: Das sagt Letsch vor dem ersten Testspiel - sieben Ausfälle

Der VfL Bochum bestreitet am Dienstag das erste Testspiel der Vorbereitung. Das sagt Thomas Letsch über seinen Plan und das Personal.

Knapp eine Woche nach dem Start in die Vorbereitung steht beim VfL Bochum das erste Testspiel des Sommers an. In Gevelsberg trifft das Team von Trainer Thomas Letsch auf die Kickers Emden (18 Uhr, RS-Liveticker). Der niedersächsische Gegner ist in der vergangenen Saison aus der Regionalliga Nord abgestiegen.

Worauf es für Letsch in dieser Partie ankommt? "Dass wir die Dinge, an denen wir bisher gearbeitet haben, auch auf dem Platz sehen", erklärt der 54-Jährige. Er verweist auf "Grundprinzipien wie Kompaktheit oder Gegenpressing."

Zudem wolle er sehen, "dass wir über den Punkt gehen, auch wenn wir müde sind", so Letsch weiter. "Ich möchte danach nicht sagen müssen, dass unsere Beine wegen der intensiven Einheiten schwer waren. Das ist ja normal."

Trotz der hohen physischen Belastung durch die Trainingseinheiten - noch am Dienstagmittag findet eine statt, am Montag trainierten die Bochumer zweimal - fordert Letsch: "Wir brauchen Spaß. Jeder soll es genießen, wieder 45 Minuten lang Fußball zu spielen."

VfL Bochum: Sieben Spieler fehlen im ersten Test

Denn Letsch möchte allen zur Verfügung stehenden Spielern über eine Halbzeit sehen und in der Pause komplett durchwechseln - "sofern nichts Außergewöhnliches passiert".

Sieben Profis werden gegen Emden allerdings nicht zum Einsatz kommen. Neben den langzeitverletzten Youngstern Mats Pannewig und Mo Tolba werden die Neuzugänge Matus Bero und Moritz Kwarteng auf ihr Debüt im blau-weißen Trikot warten müssen. Der aus Arnheim verpflichtete Bero stößt aufgrund von Länderspielreisen erst Mittwoch zum Team, Kwarteng ist noch angeschlagen.

Auch Takuma Asano steigt aufgrund Verpflichtungen mit dem Nationalteam erst später ein. Manuel Riemann und Philipp Förster werden durch Verletzungen an Einsätzen gehindert.

Derweil werden Spieler wie Jordi Osei-Tutu oder Jacek Goralski Minuten erhalten - obwohl Bochum sie noch gerne abgeben würde. Letsch stellt klar: "Alle Spieler, die aktuell zur Verfügung stehen, spielen." (mit gp)