Schalke: "Die Zuschauer haben uns unglaublich gepusht"

Der FC Schalke 04 erkämpfte sich im Revierderby gegen Borussia Dortmund ein 2:2-Unentschieden - und das nach dem der BVB zweimal in Führung lag.

61.517 Zuschauer verwandelten die Arena auf Schalke in einen Hexenkessel: Nach dem 2:2-Ausgleichstreffer von Kenan Karaman bebte die Arena förmlich.

Klar, gerade eben hatte der FC Schalke das Remis - es blieb nämlich beim 2:2-Unentschieden - gegen Rivale Borussia Dortmund gerettet und einen hochverdienten Punkt geholt.

Während die Schalker auch im siebten Spiel in Folge ohne Niederlage blieben, beendeten die Dortmunder ihren Lauf von acht Erfolgen in Serie - ausgerechnet im Revierderby beim FC Schalke 04. Mit dem neunten Bundesliga-Dreier in Folge hätte Dortmund für eine Bestmarke gesorgt.

Kein Wunder, dass die Schalker das 2:2 wie einen Sieg feierten. Die Borussia, die die Bayern jagt und nun wieder zwei Punkte hinter München liegt, war enttäuscht.





"Das muss man jetzt akzeptieren. Wenn wir das 3:1 machen, ist es vorbei. Trotz allem dürfen wir nicht zwei Gegentore fangen. Unter dem Strich war das zu wenig für einen Sieg", sagte 1:0-Torschütze Nico Schlotterbeck bei "Sky".

Ja! Marius Bülter auf die Frage, ob Schalke mit diesen Fans den Klassenerhalt packt

Ganz anders die Gemütslage bei den Schalke-Profis. Die im Abstiegskampf voll angekommen sind und sogar dem Tabellenzweiten jetzt diesen wertvollen Punkt abtrotzten. Marius Bülter, der wie schon gegen Stuttgart und in Bochum erneut traf, diesmal zum zwischenzeitlichen 1:1, meinte bei "Sky": "Wenn man zweimal zurückliegt und so wieder zurückkommt, dann fühlt sich das schon gut an. Die Zuschauer haben uns unglaublich gepusht. Aber wir haben nach den letzten Wochen auch das Selbstvertrauen, dass wir immer zurückkommen können."

Auf die Frage des Sky-Reporters, ob der FC Schalke 04 denn mit dieser Fan-Unterstützung den Klassenerhalt schaffen wird, gab es von Bülter eine deutliche Antwort. Bülter: "Ja!" Das werden die königsblauen Fans doch gerne hören.