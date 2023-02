Schalke: Simon Terodde fehlt im ersten Training vor Bochum

Dem FC Schalke 04 droht im Straßenbahn-Derby beim VfL Bochum der Ausfall von Simon Terodde. Aber: Cedric Brunner trainiert wieder.

Nach einem freien Sonntag hat für die Profis von Schalke 04 am Montag die Vorbereitung auf die anstehenden Derby-Wochen begonnen – allerdings mit einer kleinen Trainingsgruppe. Denn nur die Reservisten und Torhüter trainierten am Nachmittag auf dem Rasen. Die Stammspieler arbeiten aus Gründen der Belastungssteuerung individuell in der Halle.

Wieder mit dabei war allerdings Cedric Brunner. Der 28 Jahre alte Schweizer bekam nach einem Nasenbeinbruch die Nase gerichtet und verpasste deshalb das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:1). In den kommenden Tagen soll er mit einer speziellen Schutzmaske trainieren und womöglich auch spielen. Die erste Maske, die für Brunner angefertigt wurde, passte dem Rechtsverteidiger allerdings nicht. Im Training ließ er es deshalb vorsichtshalber langsam angehen und verzichtete auf Zweikämpfe und Kopfbälle.

Für das Spiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte er somit wieder eine Option sein. Gleiches gilt für Soichiro Kozuki. Nach seiner Bänderverletzung absolvierte er am Montag wieder das komplette Programm auf dem Rasen.

Nicht trainieren konnte hingegen Simon Terodde. Der 34 Jahre alte Stürmer ist erkrankt und wackelt somit für das Duell gegen seinen Ex-Klub. Ein großes Fragezeichen steht weiterhin auch hinter Linksverteidiger Jere Uronen (28), der sich mit muskulären Problemen plagt. Am Tramtraining kann er derzeit nicht teilnehmen. Resthoffnung, dass es bis Samstag reicht, gibt es bei den Schalkern allerdings noch.