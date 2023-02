VfL Bochum: Schlimmes Bayern-Beispiel - Klub warnt vor Schwarzmarkthandel mit Eintrittskarten

Der VfL schickt erneut einen Appell an seine Zuschauer, den Schwarzmarkthandel mit Eintrittskarten nicht zu unterstützen.

Es ist für viele Vereine im Fußball ein Problem. Der Tickethandel auf dem Schwarzmarkt - zu teils exorbitanten Preisen. Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum appelliert erneut an alle Besucher des Stadions, den unautorisierten Weiterverkauf und den Schwarzmarkthandel mit Eintrittskarten nicht zu unterstützen. Der Klub warnt: Der Kauf von Eintrittskarten über unautorisierte Verkaufsplattformen (z.B. viagogo, ebay-kleinanzeigen.de etc.) oder auch direkt bei Schwarzhändlern vor dem Stadion ist in höchstem Maße unsicher, da diese Tickets aufgrund von Betrugsfällen oder anderer gegen die „Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen“ (ATGB) verstoßenden Sachverhalte gesperrt oder storniert sein können.

Ein drastisches Beispiel nennen die Bayern mit Blick auf das Heimspiel gegen den Rekordmeister: Hier kursierten Mehrfachkopien, sodass im Extremfall ein print@Home-Ticket bis zu zehnmal in Umlauf gebracht wurde. Die Folge: neunmal wurde der Zutritt verweigert.

VfL Bochum: Tickets gegen Bayern waren bis zu zehn Mal im Umlauf Der VfL Bochum arbeitet mit einer spezialisierten Anwaltskanzlei zusammen, die damit beauftragt ist, dem unautorisierten Online-Handel mit Eintrittskarten für Spiele des VfL im Vonovia Ruhrstadion nachzugehen. So konnten in dieser Saison bereits in zahlreichen Fällen Unterlassungsverpflichtungserklärungen eingefordert und entsprechende Geldstrafen von Schwarzmarkthändlern vereinnahmt werden. Der VfL Bochum hat sich vor einigen Jahren, zusammen mit anderen Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga, zu den „Fairplay-Regeln“ für eine stabile und faire Preispolitik sowie zu einem Zweitmarktpreis, der maximal dem Originalpreis des angebotenen Tickets zzgl. einer gedeckelten Servicegebühr entspricht, bekannt. Aus diesem Grunde bietet der VfL seinen Fans gemeinsam mit seinem Ticketkooperationspartner, der CTS EVENTIM Sports GmbH, eine voll integrierte Zweitmarkt-Lösung im Online-Ticketshop an. Mithilfe von TIXX-Clubsale haben Inhaberinnen und Inhaber von personalisierten Einzel- und Dauerkarten damit die Möglichkeit, Tickets für einzelne Spiele ganz bequem und entsprechend den Fairplay-Regeln auf offiziellem Weg an andere VfL-Fans weiterzuverkaufen. Der/die jeweilige Karteninhaber/in braucht dafür seine bzw. ihre Karte nicht aus der Hand geben – ist der Verkauf über die Zweitmarkt-Option des Online-Ticketshops abgewickelt, wird das ursprüngliche Ticket bzw. das betreffende Spiel der Dauerkarte elektronisch gesperrt und anschließend als neues Ticket neu freigegeben.