Nach Eklat im Training: Coach von Schalke-Leihspieler tritt zurück

Beim niederländischen FC Utrecht, wo Schalkes Can Bozdogan auf Leihbasis spielt, ist der Trainer nach einer Handgreiflichkeit mit Ex-Nationalspieler Amin Younes zurückgetreten.

In dieser Saison spielt Can Bozdogan vom FC Schalke 04 leihweise für den FC Utrecht. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler steht bisher bei elf Einsätzen und einem Tor. Ob er im Sommer nach Gelsenkirchen zurückkehren und seinen bis 2024 laufenden Vertrag erfüllen wird, ist noch offen.

Klar ist jedenfalls, dass Bozdogan einen neuen Trainer bekommt. Denn Henk Fraser, der bisherige Chefcoach der Niederländer, ist nach einem Eklat im Training zurückgetreten.

Der Tabellensiebte der Eredivisie sprach am Mittwoch von einem "über die Grenze des Erlaubten hinausgehenden Verhalten" des 56-Jährigen während einer Trainingseinheit am vergangenen Samstag. Medien hatten im Vorfeld von einer physischen Auseinandersetzung mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Amin Younes (29) berichtet. Angeblich soll Fraser den früheren Gladbacher aus einem bisher nicht bekannten Grund gewürgt haben.

"So etwas ist mir als Trainer noch nie passiert. Es passt nicht zu mir und es passt auch nicht zum Verein. Ich habe den Verein hiermit beschädigt, das tut vielen, auch mir, weh", schrieb Fraser am Mittwoch auf der Website des Klubs. "Ich erkenne mich in meinem Handeln nicht wieder und möchte mich bei allen Beteiligten entschuldigen."





Der achtmalige Nationalspieler Younes, der erst Ende August per Leihe von Saudi-Arabien in die Niederlande gewechselt war, äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall.

Und für Bozdogan könnte der Rücktritt Frasers auch eine Chance bieten. In den letzten vier Spielen vor der WM-Pause spielte der Youngster keine große Rolle mehr, kam insgesamt nur auf 20 Einsatzminuten. Womöglich steigen seine Einsatzzeiten unter dem noch unbekannten Nachfolger wieder.