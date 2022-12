Schalke: So plant der Klub mit Japan-Kapitän Yoshida

Maya Yoshida ist bei der WM in Katar mit Japan ausgeschieden. Bald soll er zu seinem Klub FC Schalke 04 zurückkehren. So ist der Plan.

Keine leichten Tage liegen gegenwärtig hinter Maya Yoshida, Profi vom FC Schalke 04 und Stammkraft im japanischen Nationalteam.

Nachdem der 34-Jährige mit guten Leistungen seinen Anteil daran hatte, dass Japan sich vor Spanien und Deutschland bei der WM in Katar durchsetzen und ins Achtelfinale einziehen konnte, war Yoshida einer der tragischen Helden im Duell gegen Kroatien. Wie zwei seiner Teamkollegen verschoss auch der Innenverteidiger seinen Elfmeter, was für das Aus Japans und den Viertelfinal-Einzug Kroatiens sorgte.

Für Japan ging es also nach Hause - und Yoshida wird dementsprechend in Kürze wieder bei seinem Verein in Gelsenkirchen aufschlagen. Vorher bekommt der Abwehrspieler aber noch einmal ein paar Tage frei: Schalke erwartet seinen einzigen WM-Fahrer am 15. Dezember wieder beim Training am Berger Feld. Beim Testspiel gegen Hajduk Split (16. Dezember) sollte Yoshida also wieder zum Kader gehören.

Schalkes Vorbereitung in der Übersicht:

Mittwoch, 30. November: Leistungstests nach der Winterpause

Donnerstag, 1. Dezember: Trainingsauftakt in Gelsenkirchen

Samstag, 3. Dezember (10 Uhr): Erstes öffentliches Training nach der Winterpause

Freitag, 9. Dezember (19 Uhr): Rapid Wien - Schalke 04

Samstag, 10. Dezember: Rückreise aus Wien

Freitag, 16. Dezember: Hajduk Split - Schalke 04

Samstag, 17. Dezember: Rückreise aus Split

Donnerstag, 22. Dezember (19 Uhr): VfL Osnabrück - Schalke 04

23. Dezember bis 1. Januar 2023: Weihnachtspause mit individuellen Trainingsplänen

2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek

Dienstag, 10. Januar 2023 (15.30 Uhr / in Belek): 1. FC Nürnberg - Schalke 04

Zwischen 12. und 21. Januar ist noch ein Testspiel geplant

Samstag, 21. Januar (15.30 Uhr / Bundesliga-Start): Eintracht Frankfurt - Schalke 04