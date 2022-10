Schalke: Fünf Änderungen - diese Elf schickt Kreutzer ins Kellerduell

Der FC Schalke 04 gastiert bei Hertha BSC. Diese Elf schickt S04-Interimscoach Matthias Kreutzer ins Kellerduell.

Brisantes Duell in der Hauptstadt: Im Abstiegskampf tritt der Tabellenvorletzte FC Schalke 04 beim Tabellen-15. Hertha BSC an (17.30 Uhr/DAZN). Bei den Königsblauen sitzt Interimstrainer Matthias Kreutzer zum ersten und wohl letzten Mal auf der Bank bei den Königsblauen. Ab Anfang kommender Woche übernimmt ein neuer Mann bei den Schalkern.

Kreutzer hatte das Traineramt vorübergehend am Mittwoch vom geschassten Frank Kramer übernommen. Als Kramer-Assistent war auch Kreutzer am Absturz nicht unbeteiligt. Seine Analyse: "Unsere Balance hat nicht gestimmt. Die Anzahl der Gegentore ist zu hoch, die Anzahl der eigenen Tormöglichkeiten ist zu gering. Das müssen wir ändern, sodass wir mehr Gefahr ausstrahlen und hinten sicherer werden." Die Schalker haben fünf Pflichtspiele in Folge verloren, die Desaster-Tordifferenz in dieser Zeit: 3:16. Die Schalke-Bosse nahmen auch die Spieler in die Pflicht: "Es ist gut, wenn man Verantwortlichkeiten klärt", sagte Kreutzer.

Im Vergleich zum 1:5-Pokaldebakel bei der TSG Hoffenheim ändert Kreutzer das S04-Team auf fünf Positionen. Für Danny Latza, Florian Flick, Tobias Mohr, Jordan Larsson und Florent Mollet rücken Tom Krauß, Marius Bülter, Memo Aydin, Cedric Brunner und Dominick Drexler ins Team.

Die Berliner befinden sich auch im Abstiegskampf, spielten aber zuletzt trotz schlechter Ergebnisse gut. "Wir wissen, wie Schalke im Vorjahr mit dem Gespann agiert hat und haben uns natürlich noch das ein oder andere Spiel angeschaut – aber stets mit dem Wissen, dass uns eine andere Mannschaft erwartet. Der Fokus liegt aber auf uns", sagte Trainer Sandro Schwarz. Er setzt auf zwei Ex-Schalker in der Startelf: Suat Serdar und Jonjoe Kenny.

So spielen Hertha BSC und Schalke 04

Hertha: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Kanga - Tousart, Serdar - Lukebakio, Jovetic, Ejuke. Trainer: Schwarz

Schalke: Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani - Aydin, Kral, Krauß, Ouwejan - Drexler, Bülter - Terodde. Interimstrainer: Kreutzer

Schiedsrichter: Petersen