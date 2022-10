VfL Bochum: "Nicht fit genug" - Mousset in der Warteschleife

Auch zwei Monate nach seiner Ankunft beim VfL Bochum ist Angreifer Lys Mousset noch nicht fit genug für die Bundesliga - und bekommt von Trainer Thomas Letsch ein Extra-Programm.

Mit der Verpflichtung von Lys Mousset waren beim VfL Bochum kurz nach Saisonstart Mitte August die Hoffnungen verbunden, im Angriffsspiel eine weitere Facette dazugewonnen zu haben. Zwei Monate später sieht die Realität anders aus. Der Stürmer darf derzeit nicht einmal mit der Mannschaft trainieren.

"Er ist einfach nicht fit

Bereits vor dem Frankfurt-Spiel hatte Trainer Thomas Letsch einen Einsatz des 26-Jährigen gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15. Oktober, 15:30 Uhr, RS-Liveticker ausgeschlossen. "Er ist einfach nicht so fit, dass er der Mannschaft helfen kann." Zu dem Zeitpunkt lag Mousset zwar mit einer Erkältung im Bett, Letschs Aussage war aber unabhängig des Gesundheitszustandes formuliert.

"Im Abstiegskampf geht es darum, nur hundert Prozent fitte Spieler auf den Platz zu bringen." Davon scheint der Franzose derzeit so weit entfernt zu sein, dass er jetzt sogar Nachhilfe im Bereich Fitness bekommt und nicht mit beim Mannschaftstraining auf dem Platz steht. „Er hat ein Spezialprogramm bekommen, um auf das nötige Level zu kommen“, erklärte Letsch am Dienstag gegenüber der WAZ und sieht die Verantwortung beim Spieler.

Der 26 Jahre alte Franzose Lys Mousset kam vom englischen Zweitligisten Sheffield United. Die vergangene Rückrunde verbrachte er auf Leihbasis bei US Salernitana in Italien. Er unterschrieb in Bochum einen Vertrag bis Juni 2024.

Allerdings waren sich die VfL-Verantwortlichen, damals noch um Ex-Sportchef Sebastian Schindzielorz, durchaus bewusst, dass Mousset nach Monaten ohne Spielpraxis und nur Individualtraining zu Hause zunächst einmal auf Wettkampf-Niveau gelangen müsste. Doch das Risiko ist man in der Hoffnung eingegangen, einen Spielertyp wie Jürgen Locadia, der vergangene Rückrunde an die Castroper Straße ausgeliehen war, in den eigenen Reihen zu wissen. Dass der Weg dorthin ein so weiter werden würde, war sicherlich nicht einkalkuliert.