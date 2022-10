VfL Bochum: Vor Frankfurt-Spiel: Leistungsträger fällt kurzfristig aus

Bei seinem Heimdebüt als Trainer des VfL Bochum muss Thomas Letsch bei der Partie gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) auf einen Leistungsträger verzichten.

Premiere für Thomas Letsch: Am Samstag (15:30 Uhr, RS-Liveticker) wird der 53-Jährige erstmals als Trainer des VfL Bochum bei einem Heimspiel im Ruhrstadion an der Seitenlinie stehen. Sein Debüt gegen RB Leipzig (0:4) ging gründlich daneben. Ein wichtiger Kreativspieler wird bei der nun anstehenden Partie gegen Eintracht Frankfurt fehlen.

Die Rede ist von Kevin Stöger. Der Mittelfeldspieler ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem er am Vormittag aufgrund von Erkältungssymptomen nicht am Training teilgenommen hatte. "Er war fest eingeplant und hätte eine wichtige Rolle spielen sollen", so Letsch in einer Medienrunde. Bei weiteren Tests innerhalb der Mannschaft sei kein weiterer Positiv-Befund aufgetreten, heißt es von VfL-Seite. Als Ersatz brachte der VfL-Trainer Patrick Osterhage und Philipp Förster ins Spiel, auch wenn Stöger nicht Eins-zu-Eins zu ersetzen sei.

Ohne Stöger und Heintz

Außerdem fehlen wird Dominique Heintz, der mit seinen fast 200 Bundesliga-Einsätzen - den meisten aller Bochumer Profis - der löchrigen VfL-Defensive die nötige Stabilität hätte verleihen können. Auf dem Trainingsplatz ist der Leihspieler bereits seit drei Tagen wieder unterwegs, das Spiel am Wochenende kommt aber noch zu früh. "Er kann noch gar nicht bei hundert Prozent sein."

Anders sieht es bei Konstantinos Stafylidis aus. Er sei definitiv ein Kandidat für die von Letsch favorisierte Fünferkette, an der vermutlich festgehalten wird. Der Außenverteidiger ist seit zwei Wochen zurück auf dem Platz und hat das volle Pensum absolviert. "Er ist ein Spieler, der alles verkörpert, was wir brauchen." Ob es sogar für die Startelf reicht, bleibt abzuwarten.

"Er ist einfach nicht fit"

Davon weit entfernt ist derzeit Lys Mousset. Der Angreifer ist aktuell krank, sei aber unabhängig davon keine Option für Letsch gewesen. "Er ist einfach nicht so fit, dass er der Mannschaft helfen kann." Auch einen Einsatz in der nächsten Woche beim VfB Stuttgart schloss der Trainer bereits aus. "Im Abstiegskampf geht es darum, nur hundert Prozent fitte Spieler auf den Platz zu bringen." Weiterhin fehlen werden Takuma Asano und Paul Grave.