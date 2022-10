Nächster Schalke-Gegner: Endspiel für Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane - Kommt ein Weltstar?

Nach der 0:2-Niederlage beim FC Porto steht Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane vor dem Aus. Xabi Alonso soll Top-Kandidat sein.

Bayer Leverkusen steckt weiterhin tief in der Krise. Während der Verein in der Bundesliga nach neun Spieltagen mit nur fünf Punkten Tabellenvorletzter ist, kassierte der Klub am Dienstagabend beim FC Porto in der Champions League eine 0:2-Niederlage. Es war die achte Niederlage im zwölften Pflichtspiel in dieser Saison - eine katastrophale Bilanz für die ambitionierte Werkself.

Das sehen offenbar auch die Bayer-Bosse so - und der Druck auf Trainer Gerardo Seoane steigt. Eigentlich sollte der Schweizer, der Bayer im Sommer 2021 übernommen hatte, in dieser Woche neben dem Spiel in Porto auch noch die Partie gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) als Bewährungschance erhalten. Ob der 43-Jährige aber wirklich noch das Spiel gegen die Königsblauen bekommt, ist offen.

Xabi Alonso soll der Top-Favorit auf die mögliche Nachfolge sein

Top-Favorit auf eine mögliche Nachfolge Seoanes soll Xabi Alonso sein. Das berichtete am Dienstagabend der US-Fernsehsender ESPN. Der "kicker" bestätigte diese Informationen bereits. Der frühere Weltklassespieler, der zwischen 2014 und 2017 für den FC Bayern München in der Bundesliga auflief und mit der spanischen Nationalmannschaft Weltmeister und zweimal Europameister wurde, trainierte zuletzt seit 2019/20 die zweite Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian. Seit dem Sommer ist er vereinslos.

Bereits im Sommer 2021 hatte es Gerüchte um ein Engagement Alonsos in der Bundesliga gegeben, damals soll er kurz vor einem Einstieg bei Borussia Mönchengladbach gestanden haben. Der 40-Jährige bestätigte später Gespräche.

Schalke müsste sich neu auf Leverkusen einstellen

Ein vorzeitiger Trainerwechsel würde wohl die Vorbereitung Schalkes auf die Partie in Leverkusen am Wochenende nicht gerade einfacher machen. In der Bundesliga hatte Leverkusen zuletzt eine 0:4-Niederlage beim FC Bayern München kassiert. Danach zählte Bayer-Chef Fernando Carro Seoane öffentlich im Sport1-Doppelpass an. Leverkusens Verteidiger Jonathan Tah plädierte nach dem Porto-Spiel am Abend für eine Fortsetzung der Arbeit mit Seoane: "Wir sind weiter überzeugt. Der Trainer hat eine super Connection zur Mannschaft", sagte der Innenverteidiger am DAZN-Mikrofon (mit dpa/sid).