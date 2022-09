VfL Bochum: Das sagt Hofmann zur Derby-Pleite gegen Schalke

Nach der bitteren 1:3-Derbypleite des VfL Bochum gegen Schalke sprach Philipp Hofmann über fehlendes Glück, Trainer Thomas Reis und die VfL-Fans.

Seinem ersten Saisontor für den VfL Bochum kommt Philipp Hofmann immer näher. Bei der 1:3-Derbypleite gegen Schalke stolperte seinen Torschuss am Ende Sturmkollege Simon Zoller zum zwischenzeitlichen Ausgleich über die Linie. Genutzt hat es dem Tabellenletzten letztendlich nicht. Bei den Punkten steht weiterhin die Null - die Erklärungsversuche dauern an.





"Es ist schwierig zu sagen, woran es gelegen hat, weil es jede Woche das gleiche ist", war auch Hofmann nach der Partie etwas nachdenklich. "Im Moment ist bei uns nach einem Rückstand der Stecker irgendwie immer raus." Hinzu komme, dass den Bochumer derzeit das nötige Glück fehle. "Beim 0:1 fällt Schalke der Ball vor die Füße und das passiert bei uns zurzeit nicht."

Bekenntnis zu Trainer Reis

Das müsse in den kommenden Spielen einfach mal erzwungen werden, übte sich der Stürmer in Durchhalteparolen: "Es bringt ja nichts, wir müssen weitermachen und geben nicht auf." Mit "Wir" meinte der 29-Jährige explizit die Mannschaft mit Trainer Thomas Reis. "Mich erreicht er auf jeden Fall. Man sieht in jeder Partie, dass wir mitspielen und nicht abgeschlagen sind."

Das trifft allerdings nicht auf die Tabelle zu. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt mittlerweile fünf Punkte, das Torverhältnis ist mit Abstand am schlechtesten. "Das Ergebnis passt nicht, das ist am Ende entscheidend", ist sich Hofmann dem Ernst der Lage bewusst. "Aber trotzdem kann ich der Mannschaft keinen richtigen Vorwurf machen. Wir haben alles reingeworfen."

Das lässt sich so auch über die VfL-Fans sagen. "Die haben uns wieder super unterstützt". Nach Abpfiff war Hofmann mit seinen Mitspielern zum Gästeblock gegangen, wo es größtenteils wieder aufmunternde Worte von Seiten der Fans gegeben habe. "Natürlich gibt es auch mal Kritik, das ist ja völlig normal", kann sich Hofmann in die Situation des Bochumer Anhangs hineinfühlen. "Ich als Fan wäre ja auch ungeduldig und würde den ersten Dreier haben wollen." Die nächste Chance darauf gibt es am kommenden Sonntag (18. September, 17:30 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln.