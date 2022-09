VfL Bochum: Schalke-Pleite bedeutet einen historischen Negativ-Rekord

Sechs Niederlagen in Folge und ein schlechtes Torverhältnis. Der VfL Bochum hat den Karlsruher SC abgelöst und den schlechtesten Bundesliga-Start der Geschichte hingelegt.

Auch das noch: Der VfL Bochum hat auch das sechste Spiel der laufenden Bundesliga-Saison verloren. Und wie es so kommt, wenn man unten drin steht, gab es vor dem Freistoß des FC Schalke 04, der zum 1:2 führte, eine Fehlentscheidung, denn es war kein Foul von Danilo Soares an Marius Bülter.

Da dann der ehemalige Bochumer Sebastian Polter in der Nachspielzeit noch das 3:1 für die Königsblauen nachlegte, hat Bochum nun die Rote Laterne und den alleinigen Negativrekord nach sechs Spieltagen.





Den hatte bisher der FSV Mainz 05 inne. Und lange muss man gar nicht zurückblicken, um den Mainzer Fehlstart zu finden. In der Saison 2020/21 gab es sechs Pleiten zum Start. Das alles bei einem Torverhältnis von 5:18. Die Bochumer liegen aktuell bei 4:18. Also hat der VfL den FSV "getoppt".

Vielleicht ein positives Omen aus Sicht der Bochumer, die Mainzer starteten im Anschluss eine bemerkenswerte Serie und konnten am Ende der Spielzeit die Klasse noch halten. Die Mainzer landeten auf einem beachtlichen 12. Tabellenplatz.

Doch zuvor muss der VfL nun vermutlich noch eine Trainerdiskussion über sich ergehen lassen, denn Coach Thomas Reis wird immer mehr in den Fokus rücken - nach zwei erfolgreichen Jahren will derzeit nichts klappen.

In einer Woche kann der VfL im negativen Sinne etwas schaffen, was noch niemand erleiden musste. Dann kommt am Sonntag (18. September, 17:30 Uhr) der 1. FC Köln ins Ruhrstadion. Sollte auch die Partie verloren gehen, wäre der VfL Bochum die erste Bundesliga-Mannschaft, die die ersten sieben Begegnungen allesamt verlor.

Denn die zehn folgenden Teams der Negativ-Tabelle hatten nach dem siebten Spieltag zumindest einen Punkt auf dem Konto.