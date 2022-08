VfL Bochum: Heftige Klatsche gegen Bayern - Bochum nun Tabellenletzter

Der VfL Bochum hat gegen den FC Bayern deutlich mit 0:7 verloren. Nach eigenen Fehlern in der Defensive, war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden.

Der VfL Bochum hat am 3. Spieltag der Fußball-Bundesligagegen den FC Bayern München eine deutliche 0:7-Niederlage (0:4) hinnehmen müssen und steht nun am Tabellenende. Bereits in Halbzeit eins sorgte der Rekordmeister für klare Verhältnisse, zeigte sich in allen spielerischen Belangen überlegen und nutzte die Fehler der VfL-Defensive eiskalt aus.

Bereits nach vier Minuten zeigte sich die ganze Klasse der Bayern. Saidy Janko konnte den Ball nicht klären, sein Querschläger landete bei Marcel Sabitzer, der Leroy Sané bediente. Der Flügelstürmer fackelte nicht lange und zirkelte den Ball aus halb rechter Position ins kurze Eck - kalte Dusche für den VfL.





Doch die Reaktion der Bochumer war positiv. Trotz des frühen Rückstands versuchten sie, angepeitscht von den Zuschauern vorne anzulaufen und suchten die eigenen Abschlüsse. Kevin Stöger setzte Simon Zoller in Szene, dessen Volleyschuss aber von Bayern-Neuzugang Matthijs de Ligt geblockt werden konnte (7.). Nach einer Hereingabe von Christian Gamboa leitete Philipp Hofmann den Ball per Kopf clever weiter, doch der von Kapitän Anthony Losilla ging weit über den Bayern-Kasten (23.).

In der 25. Minute grüßte dann das Bochumer Murmeltier. Nach einer Ecke verschätzte sich Keeper Manuel Riemann, kam nicht an den Ball und De Ligt nickt ins leere Tor ein. Es war bereits das vierte Gegentor des VfL nach einem Eckball. Den Anschlusstreffer hatte Hofmann wenig später auf dem Kopf, doch der Ball geriet zu zentral (31.).

Dem VfL gelang es in der Folge aber auch nicht, die defensiven Fehler abzustellen. Nach einer Bayern-Flanke geriet Gamboa der Rückpass zu Riemann zu kurz, der gegen den heranstürmenden Thomas Müller noch glänzend parieren konnte. Beim Nachschuss von Kingsley Coman war der VfL-Keeper dann machtlos. Kurz darauf unterlief Janko erneut ein Fehler. Die Bayern waren wieder zur Stelle, liefen im vollen Tempo auf die offenstehende VfL Defensive zu. Nutznießer war am Ende Sadio Mané, der den 0:4-Halbzeitstand markierte.

VfL: Riemann - Gamboa, Ordets (85., Masovic), Heintz, Janko (69., Osei-Tutu) - Losilla - Asano (68., Holtmann), Förster (68., Goralski), Stöger, Zoller (85., Lampropoulos)- Hofmann Riemann - Gamboa, Ordets (85., Masovic), Heintz, Janko (69., Osei-Tutu) - Losilla - Asano (68., Holtmann), Förster (68., Goralski), Stöger, Zoller (85., Lampropoulos)- Hofmann FCB: Neuer - Pavard (66., Mazraoui), Upamecano, De Ligt, Hernandez (62., Stanisic) - Sabitzer (62., Gravenberch), Kimmich - Müller (66., Gnabry), Coman, Sané - Mané (72., Vidovic) Tore: 0:1 Sané (4.), 0:2 De Ligt (25.), 0:3 Coman (33.), 0:4 Mané (42.), 0:5 Mané (60.), 0:6 Gamboa (69., Eigentor), 0:7 Gnabry (76.) Gelbe Karten: Janko (46.) Schiedsrichter: Daniel Siebert Zuschauer: 26.000

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm VfL-Trainer keine Wechsel vor und vertraute der Startelf, eine Reaktion zu zeigen. Die erste Druckphase überstanden sie ohne Gegentor, wobei die Bayern durch Joshua Kimmich eine Großchance liegen ließ (52.). In der Folge bemühten sich die Bochumer, den Spielaufbau bereits in der gegnerischen Hälfte zumindest zu stören.

Dies gelang bis zur 58. Minute. Die Gäste brachen wieder über die linke VfL-Abwehrseite durch, Janko hatte gegen Coman das Nachsehen und brachte den Bayern-Angreifer zu Fall. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Mané sicher (60.). Die Reaktion des Ruhrstadions auf das 0:5 war überragend: Viele Zuschauer erhoben sich, um ihre Mannschaft trotz eines gebrauchten Spieltags weiter anzufeuern.

Doch dieser war noch nicht vorbei. Nach einem Ballverlust lief der aufgerückte VfL in einen Bayern-Konter, doch bevor der durchstartende Sané seinen Doppelpack schnüren konnte, grätschte Gambao beim Versuch zu klären den Ball an Riemann vorbei ins eigene Tor (69.). Kurze Zeit später erhöhte der eingewechselte Serge Gnabry auf 0:7.

Der Ehrentreffer blieb den Bochumern an diesem Sonntagnachmittag verwehrt. Die größte Chance hatte Zoller, dessen Schuss aus der Drehung Manuel Neuer mit einem starken Reflex an den Pfosten lenken konnte. Auch gegen den eingewechselten Gerrit Holtmann war der Nationaltorwart auf dem Posten.

Immerhin positiv aus Bochum-Sicht: Neuzugang Jocek Goralski konnte nach langer Wartezeit sein Debüt im VfL-Trikot geben. In den kommenden Spielen soll der Sechser dabei mithelfen, die ersten Punkte in dieser Saison einzufahren, um die Abstiegsränge zu verlassen.