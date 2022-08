Der sportliche Erfolg des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum spiegelt sich auch bei den Trikotverkäufen wieder. Dis bisherige Bestmarke wurde deutlich übertroffen.

Der VfL Bochum darf sich kurz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr, live auf Sky oder im RS-Ticker) über einen Rekord freuen.

Wie der Revierklub am Freitag bekannt gab, wurden in den ersten vier Verkaufswochen 6.000 Trikots des neuen Ausrüsters Mizuno verkauft. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus der Vorsaison beinahe verdoppelt! Zum Start der Saison 2021/2022 gingen im Vergleichszeitraum knapp 3.200 Trikots über die Theken, virtuell oder im Laden.

Der VfL Bochum betonte in seiner Pressemitteilung, dass sämtliche Erwartungen, die man bei der Bestellung der ersten Charge der neuen Jerseys im Oktober 2021 hatte, übertroffen wurden. Als die Mannschaft von Thomas Reis 2021/2022 den Klassenerhalt sicherte, wurde demnach bereits die nächste Charge bestellt und auf eine zweite Bundesliga-Saison in Folge angepasst. In der Regel werden die Trikots aus produktionstechnischen Gründen in mehreren Chargen geliefert: zu Saisonbeginn, im Herbst und an Weihnachten.

Die erste Charge ist aufgrund der großen Nachfrage fast ausverkauft, die nächste Lieferung erwartet der VfL Mitte September 2022. Die Bochumer versuchen eigenen Aussagen zufolge zusammen mit dem japanischen Ausrüster Mizuno sämtliche Trikots schnellstmöglich in den Verkauf zu bringen. Aufgrund der weltweiten Lieferkettenproblematik sei eine Beschleunigung des Prozesses jedoch schwierig und die Angabe eines exakten Liefertermins nicht möglich.